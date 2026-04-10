日本初（※1）のスポーツ科学専門機関が運営する広域通信制高校サポート校「エイジェック高等学院」が新規開校　第1期生入校式を挙行

株式会社エイジェック

エイジェックグループの株式会社エイジェックスポーツ科学総合センター（所在地：栃木県栃木市、代表取締役社長：江部達也）が運営する広域通信制高校サポート校「エイジェック高等学院」が2026年4月1日(水)に開校し、記念すべき第1期生の入校式を4月9日(木)に挙行いたしました。

本学院は、日本初（※1）となるスポーツ科学専門機関が運営するアスリート特化型の教育機関として開校し、スポーツと学業の両立を志す生徒たちの新たな学びの場としてスタートしました。

入校式では、新入生がそれぞれの目標や夢に向けて新たな一歩を踏み出しました。

■「エイジェック高等学院」新規開校

広域通信制高校・開志創造高等学校（所在地：新潟県新潟市、校長：藤本洋則）のサポート校として、国内最大級のスポーツサイエンス施設「エイジェックスポーツ科学総合センター」や、民間屈指のスポーツ科学センター「アローズラボ＆ジム」等を活用し、科学的根拠に基づくトレーニングやコンディショニング、データ分析など、最先端のスポーツ科学を学べる環境を提供します。

これにより、生徒一人ひとりの競技力向上だけでなく、将来のキャリア形成における多様な選択肢の創出を目指しています。

また、広域通信制高校サポート校の特長である柔軟な学習スタイルにより、学習の場所や時間を自由に選択できるため、競技活動や個々の目標に応じた学びが可能となり、学業と夢への挑戦の両立を実現します。

■入校式の様子

新入生とご来賓の皆様鈴江学院長式辞第二部 スポーツドック測定の様子(1)第二部 スポーツドック測定の様子(2)

当日は、第1期生となる生徒が参加し、緊張と期待が入り混じる中で式が執り行われました。

式典では、関係者からの祝辞や激励の言葉が贈られ、新入生はそれぞれの決意を胸に新たなスタートを切りました。

また、第二部ではアローズラボにてスポーツドック（※2）を実施し、マネージャーも含め入校した6名全員が受診しました。

今後も全国のアローズラボにて6ヶ月毎の定期測定を実施し、競技力を測るとともに身体特性の変化を科学的に可視化してまいります。

■学院長 鈴江晴彦からのメッセージ

「エイジェック高等学院の第1期生として入校された皆さん、ご入校、誠におめでとうございます。

皆さんの中には、これまでさまざまな思いを抱えながら、この日を迎えた方もいらっしゃることでしょう。通信制という新たな環境でのスタートとなりますが、自分自身を信じ、大切にしながら高校生活を送ってください。

そしてこれからは、自らの力で道を切り拓いていけるよう、私たち職員一同が全力で皆さんを支えてまいります。限られた高校生活の中で、多くの経験を積み、大きく成長されることを心より願っています。共に未来をつくっていきましょう」

■今後の展望

今後は、スポーツ科学の知見を活かした教育プログラムのさらなる充実を図るとともに、競技力向上だけでなく、スポーツに関わる多様な進路（指導者、トレーナー、分析スタッフ等）への人材育成を推進してまいります。

エイジェック高等学院は、スポーツ科学と教育の融合を通じて、新しい学びのかたちを社会に提案し、次世代アスリートおよびスポーツ人材の育成に貢献してまいります。

（注釈）

※1：株式会社エイジェックスポーツ科学総合センターが、2025年6月に国内主要通信制高校・サポート校（スポーツ分野を含む）を調査した結果、「スポーツ科学を主業とする法人が直接設立・運営するアスリート特化型教育機関」として同様の事例は確認されておりません（当社調べ）。

※2：アスリートとしてのパフォーマンスを数値化できるフィジカルテスト

エイジェック高等学院HP :https://athlete-gakuin.agekke-ssc.com/

■会社概要

会社名：株式会社エイジェックスポーツ科学総合センター

所在地：栃木県栃木市沼和田町２１番３号

代表者：代表取締役社長 江部達也

事業内容：最先端テクノロジーを駆使したスポーツ複合施設の管理・経営および受託運営、スポーツ科学の研究・運用、トレーニング支援、人材育成 等

URL：https://agekke-ssc.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エイジェック 広報担当（Email：kouhou@agekke.co.jp）