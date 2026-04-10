地域情報アプリLorcle 静岡県全域がサービスエリアに

株式会社中日新聞社

自治体、メディア、企業などが発信する地域情報が集まるスマートフォンアプリ「Lorcle（ロークル）」の運用に、10日から新たに静岡県警が参加しました。県警の参加に伴い、同県内の全35市町がサービスエリアになります。全国17都府県の588市区町村と米ロサンゼルス市がエリアとなり、身近な話題、生活に役立つ情報を届けていきます。アプリは誰でも無料で利用できます。

ロークルは自治体や企業、団体などが発信する地域情報を組み合わせて掲載する仕組みで、各地の警察機関も参加し、犯罪に巻き込まれないための対策や、各地で発生した事件などの情報をいち早く伝えています。

ロークルは、中日新聞や東京新聞などを発行する中日新聞社（名古屋市）が運営。2024年４月に愛知、岐阜、三重の東海３県でスタートし、首都圏や関西圏にもサービスエリアを拡大。26年４月上旬時点で約110の自治体と約200の企業・団体が運用しています。

３月末からは新たに電子回覧板機能も実装し、全国各地から多数の町内会・自治会・団体の申し込みを受けています。

■新たに加わったサービスエリア

静岡県

中部：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

西部：掛川市、袋井市、湖西市、菊川市

東部・伊豆：沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町

＝計31市町 ※浜松市、磐田市、御前崎市、森町は以前からサービスエリア

ロークルでは、利用者が無料で各種の情報を見ることができ、居住地だけでなく、関心がある別の地域の情報も受け取ることができます。レジャー、グルメなどの話題を掲載するページやイベント情報を地図・カレンダーに表示したページなどがあり、各自治体・企業は、それぞれのページに身近な出来事や、イベント・観光情報、手続き情報、災害などの緊急情報などを発信していきます。電子クーポンの配布やプレゼントキャンペーンなどを随時実施しており、ユーザー数が拡大しています。

Lorcleのダウンロードはこちら(https://lorcle.jrn.io/app?s=lorcle~shizuoka)から（スマートフォン専用アプリです）

Lorcleダウンロード用QRコード

サービスエリアは順次広げていく方針で、自治体や地域団体、事業者などが参加を決定いただければ、アプリにその地域のページができ、情報が掲載されるようになります。ご興味がある方はこちら(https://lorcle.jp/contact/)からお気軽にご相談ください。