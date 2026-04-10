大阪ステーションシティで春のアートイベント「PICTURE BOOK PARK」を開催！

西日本旅客鉄道株式会社

大阪ステーションシティでは、2026年4月29日（水・祝）から6月23日（火）の期間、春のアートイベントを開催します。

JR大阪駅・大阪ステーションシティ５階 時空（とき）の広場を“物語と出会う芝生の公園”と位置付け、絵本作家やアーティストによる多彩なアート作品や遊具を設置し、世代を問わず楽しめる空間を創出します。さらに、人気絵本作家たちもとみちこさんのオリジナルスタンプラリーや親子で楽しめるアートワークショップイベントの実施、カフェ「バール・デルソーレ」でのコラボドリンクの展開等も予定しています。

春のおでかけに、ぜひ大阪ステーションシティへお越しください。

１．5階 時空（とき）の広場 アート展示

Osaka Art ＆ Design 2026とコラボレーションしたアート展示が時空の広場に登場します。

※画像はイメージです

【展示内容】

(1)たちもとみちこ

「たちもとみちこ『まる・さんかく・しかく はかせ』

絵本の世界 ～形からはじまる物語～」

ここは、まる・さんかく・しかく はかせの研究所。色とりどりの“かたち”を組み合わせると、

ふしぎと意味が生まれ、ものがたりが動き出します。見て、さわって、つくって、声にして。

体験するほど、想像はどんどん広がります。さあ、まる・さんかく・しかく はかせといっしょに、

かたちの研究をはじめよう！

(2)みなみかずひろ 「ぽってり三兄弟」

削ぎ落とされた美しさと、触れたくなるような愛らしさ。

私の制作の核である「Minimal（ミニマル）、Chubby（ぽってり）、Playful（遊び心）」を体現した、クマ・ゾウ・ライオンの三兄弟です。

ある夜、彼らは動物園をこっそり抜け出し、たくさんの笑顔に出会うためPICTURE BOOK PARKへやってきました。ぽってりとしたやさしいフォルムは、忙しい日常に、ふっと心がほどけるような時間を添えてくれます。

(3)Mirari 「Echo」

「Echo」は、音の隠れた旅路を解き明かす体験型インスタレーションです。

言葉から解き放たれた音声は、光の波形や鼓動へと姿を変え、目に見えない振動のダンスを鮮やかに描き出します。微かなしぐささえもが光の波紋となって空間に広がり、可視化されることで、自身の存在が作品の一部になり、音と光が共鳴し合う親密な対話を生み出します。

親子連れから学生、社会人まで、世代を超えて誰もが等しく参加できる「Echo」は、公共空間を単なる通路から「アートとテクノロジー、そして人のつながりが交差するステージ」へと変貌させます。

【期間】2026年4月29日（水・祝）～6月23日（火）

※「Echo」の展示は5月27日（水）から

Osaka Art ＆ Design 2026とは

大阪の街を巡りながら多彩なアートやデザインに触れる周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2026」。第4回を迎える今年は「Infinitize ～ソウゾウを解き放つ～」をテーマに、5月27日（水）～6月23日（火）の4週間にわたって開催します。

Osaka Art ＆ Design 2026について詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.osaka-artanddesign.com/

２．たちもとみちこさんデザイン『たんけん列車 スタンプラリー』

人気絵本作家のたちもとみちこさんがデザインした、列車モチーフのオリジナル台紙で楽しむ『たんけん列車 スタンプラリー』を開催します。 大阪ステーションシティ内の7か所に設置されたスタンプを集めると、オリジナルシール（先着2,000名様）をプレゼントします。

【期間】2026年４月29日（水・祝）～６月23日（火）

【場所】大阪ステーションシティ各所

台紙：施設内チラシラックに設置

※施設により営業時間が異なります。

【料金】無料

３．大人も子供も楽しめる “つくる”を体験するアートワークショップ

たちもとみちこさんやみなみかずひろさんなど、さまざまな表現分野で活躍する作家・アーティストを講師に迎え、日ごとに異なる内容のワークショップを行います。手を動かしたり、考えたり、話したりしながら、それぞれのペースで表現する時間を楽しんでいただけますので、アートやワークショップが初めての方も気軽にご参加ください。

【場所】JR大阪駅・大阪ステーションシティ５F 時空（とき）の広場

【料金】無料

ワークショップの開催日時や内容、参加作家などの詳しい情報は以下のWEBページで順次公開します。

https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=25224(https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=25224)

４．たちもとみちこさんデザインのコラボドリンクを販売

大阪ステーションシティ５Fカフェ「バール・デルソーレ」にて、期間限定でオリジナルカプチーノ、アイスカフェラテをご注文のお客様（先着500名様）に、Ｌ判サイズの「PICTURE BOOK PARK」オリジナルカードをプレゼントします。

また、たちもとみちこさんの絵本を置いていますので、カフェでも絵本の世界をお楽しみください。

【期間】2026年４月29日（水・祝）～６月23日（火）

【場所】JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」内

カフェ「バール・デルソーレ」

【料金】オリジナルカプチーノ、アイスカフェラテ 650円（税込）

５．ブックスタジオ大阪店にたちもとみちこさん絵本コーナーが登場

期間中にたちもとみちこさんの絵本購入でL判サイズの「PICTURE BOOK PARK」オリジナルカードを先着100名様にプレゼントします。

【期間】2026年４月29日（水・祝）～６月23日（火）

【場所】ブックスタジオ大阪店

６．今後の展開について

イベントやコンテンツの詳細については、Webサイトや公式SNSなどで順次公開していきます。

※Webサイト

https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=25224(https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=25224)

※大阪ステーションシティ公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/osakastationcity/

・X（旧Twitter）：x.com/OSC2022OFFICIAL(https://x.com/OSC2022OFFICIAL)

・TikTok：https://www.tiktok.com/@osakastationcity

＜大阪ステーションシティ連絡協議会の構成企業・団体＞※順不同

ＪＲ西日本ＳＣ開発(株)、大阪ステーションシティシネマ共同事業体、コナミスポーツ(株)、(株)株式会社オンザページ、(株)大丸松坂屋百貨店、JRW ステーションシティ運営管理飲食店＆サポートプラザ出店者、日本郵政不動産(株)、ＪＲ西日本大阪開発(株)、(株)ジェイアール西日本ホテル開発、(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット、西日本旅客鉄道(株)、ＪＲ西日本ステーションシティ(株)

別紙

Osaka Art ＆ Design 2026とコラボレーションした

時空の広場アート展示 作家紹介

たちもとみちこ

石川県生まれ。

子どものためのマルチメディアレーベル「colobockle（コロボックル）」を主宰。

絵本や児童書をはじめ、園具や教育分野におけるイラストレーションのほか、ポスター、キャラクターデザイン、プロダクト、テキスタイル、映像など、色彩豊かな表現で幅広い分野にわたり活動している。主な絵本に「こぐまのアニー」シリーズ『アニーのちいさなきしゃ』『アニーとパパのハロウィン』（文溪堂）、こぶたちゃんしかけえほんシリーズ『おひさまとかくれんぼ』『おてがみ』（教育画劇）、シールえほん『おべんとうブック』『まるさんかくしかくはかせ』（コクヨ）、ぬのえほん『どうぶつさん こんにちは』『くだものさん いただきます』（交通新聞社／構成デザイン：La ZOO）などがある。

作品はヨーロッパおよびアジア各国でも翻訳されている。

みなみかずひろ

Moon Flower Bearは「みなみかずひろ」が手掛けるアートブランド。

プロダクトデザイナーとして外資系総合家電メーカー勤務等を経て独立し、動物や自然をモチーフにした立体造形を中心に、柔らかな優しさがあふれる作品を制作しています。一つひとつの作品を手作業で丁寧に仕上げています。

子供の頃に絵本や物語を読み、夢見た世界を表現したいという思いを込めて、 日々制作に取り組んでいます。

Mirari

カナダ・ケベック発のMirariは、国際的なB Corp認証を持つ、世界屈指のクリエイティブ・スタジオです。10年以上にわたり、没入型環境や大規模マルチメディア・プロジェクトを通じて、空間を唯一無二の感動体験へと変貌させてきました。

2025年大阪・関西万博ではカナダパビリオンの制作を担当するなど、その確かな技術と芸術性は国際的に高く評価されています。アートと最先端技術を融合させ、人間中心の視点から「体験」の価値を再定義。公共空間を活性化させるインタラクティブな演出により、人々の心に深く刻まれる社会的インパクトを提供します。

創造性の限界に挑み、私たちは世界に新たな足跡を残し続けます。