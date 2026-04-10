らっきょうから生まれた新スキンケア

みのり漢方株式会社商品画像■ 背景：らっきょうの新しい価値を生み出す研究

みのり漢方株式会社は、宮崎県産らっきょうを使った食品事業を行う中で、製造過程で生じる副産物の有効活用を模索してきました。

その中で着目したのが、らっきょうに含まれる野菜成分らっきょうフルクタンです。

同社は2020年から佐賀大学との共同研究を進め、肌環境との関係について基礎研究を実施。研究成果は国際学術誌に掲載され、さらに2026年には「らっきょうフルクタンの製造方法」に関する特許も取得しました。

■社会的意義：農業×研究×美容の新しい価値創出

このプロジェクトは、単なる化粧品開発ではなく

農産物の新しい活用方法を創出 食品製造副産物の有効活用 大学研究成果の社会実装といった社会的意義を持っています。

地域の農産物を美容分野へ展開することで、農業・研究・美容産業をつなぐ新しい価値創出を目指しています。

■農産物由来のスキンケアブランド「フルクモイス」

今回のプロジェクトでは、らっきょう由来フルクタンをベースにしたスキンケアブランド 「フルクモイス」 を展開。

主な製品は

・化粧水

・ 美容液

・クリーム

・ハンドクリーム

などのスキンケアセットです。

フルクタンは、肌のうるおい環境を整えることに着目した成分であり、肌の土台を整える新しい整肌アプローチとして開発されています。

■モニター試験でも高評価

商品開発にあたり実施したモニター試験では

約70％以上が40代以上 多くが乾燥・敏感肌という条件の中でも、保湿感や使い心地に関して高い評価が寄せられました。

「少量でもしっかりうるおう」「ベタつかないのに保湿感がある」などの声が寄せられています。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：大学共同研究から生まれた発想、らっきょう由来フルクタンのスキンケアを広めたい

実施サイト： CAMPFIRE （https://camp-fire.jp/projects/916462/)

目標金額：100万円 ネクストゴール200万円

資金用途：商品製造費、広報・宣伝費、研究開発費、事業継続費

■研究者

上田 雅之上田 雅之

(株)バイオテリーン

エイボン・常盤薬品開発責任者

なめらか本舗大豆イソフラボン、

眠眠打破、ノエビアEXCEL等々

ヒット商品を生み出してきた

健康美容業界のスペシャリスト

徳留 嘉寛徳留 嘉寛

佐賀大学コスメティックサイエンス学環教授

ポーラ化成工業株式会社 研究所

城西大学薬科学科教授

ついには国立初の佐賀大学コスメ学科の教授に2022よりらっきょうの研究に専念してくれた

堂籠 究堂籠 究

宮崎県工業技術センター

2020年よりフルクタンの抽出精製の研究を担当し、上沖産業にかかわったことで、転勤しない男と言われ、県もこれを黙認、本人も幸せな県庁生活を送っている稀にみる天才

■みのり漢方株式会社 代表 上沖 和己

■ 本件のお問い合わせ先

みのり漢方株式会社 代表 上沖 和己

会社名：みのり漢方株式会社（上沖産業内）

所在地：宮崎県北諸県郡三股町蓼池4688

事業内容：らっきょう関連商品、健康食品、スキンケア商品開発

メールアドレス：kamioki19@olive.plala.or.jp 担当者名・上沖和己