着るだけで体温を1℃あげるニットランジェリー「nainen」の2026母の日は～母と娘の「nainen おそろい2点セット」～4/13より販売開始。

株式会社Hana Plan

“体温を１℃上げる”ニットランジェリーブランド「nainen(ナイネン)」を展開する株式会社 Hana Plan（ハナ プラン 本社：東京都港区 代表取締役：花村 幸栄 ）は、母の日の企画として「母と娘のnainenおそろい２点セット」をご用意しました。

■母の日企画 母と娘の「nainen おそろい２点セット」

期間：4月13日（月）～5月11日（月）まで

内容：nainen ロングカーディガン2着１セット 10％OFF

2着で \19,140 → \17,226（税込）＋ 送料無料

■ナイネンのおすすめギフト

「吸湿発熱」素材なので日常の冷え対策しつつ、これからの季節にも安心。

この季節の寒暖差対策にも是非nainenを取り入れてみて下さい。

また温活3点セットと持ち歩きにも小さく軽くてギフトしやすいお値段のマルチウォーマーはギフトに大人気。

素敵なギフト用バッグもご用意しております

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ロングパンツ【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ハーフパンツ・マルチウォーマー

＊着るだけで"体温を１℃上げる”ニットランジェリー「nainen（ナイネン）」

ナイネンのひみつ

（1）シェニールヤーン糸（セラミックスを練りこんだ羽根のような糸なので空気を含んで柔らかい）

（２）吸湿発熱

（３）デザイン（透かし編みの愛されるデザイン）



＊nainenのサステナブルポリシー＊

必要な分だけ、丁寧に。

大量生産をせず、サステナブルに、そしてミニマルに。

余計なものを削ぎ落とし、あえて“ニットでつくる”ことにこだわった。

他にはない、冷えに悩む方をサポートする温活ニットランジェリー

最後まで使い切れる”ニット”は無駄を出さない1本1本の糸にも温かさの秘密がある



■着るだけで"体温を１℃上げる”ニットランジェリー「nainen」



“体温を1℃上げる”を美しく、シンプルに。



冷えに悩む女性が多く、冷えが身体におよぼす影響を知った時、

身体を直接あたためてくれる何かを作りたい、という想いからnainenは始まりました。

「nainen（ナイネン）」は、フィンランド語で“女性”を意味し、その名の通り、女性の身体と心に寄り添うように温もりをまとい、あたたかさと美しさそして可愛さを届けるニットランジェリーブランド。

唯一無二の“透かし編み”をデザインに取り入れたニットランジェリーは、伸縮性に優れ、肌にやさしくフィットしながら、着るだけで気持ちよく自然と体を温めてくれる。



【nainen公式サイト】https://nainen-nainen.com/

【nainen公式インスタグラム】：https://www.instagram.com/nainen.jp/

【nainen楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/hanaplan/

【メールアドレス】：shop@hanaplan.net

【お問合せ】：公式SNSアカウントまたはメールにてお願いします

■会社概要

社名：株式会社Hana Plan

代表取締役：花村 幸栄

住所：東京都港区南青山2-13-11

マストライフ南青山ビル501