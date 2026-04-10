ORICO 4ベイ M.2 SSD RAIDケース「8848RC3」が今なら30%OFF！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

動画編集、3Dレンダリング、あるいは膨大なゲームライブラリの管理……。 「外付けSSD1台では容量も速度も足りない！」という方に、究極のソリューションをご紹介します。

それが、**ORICOの4ベイ オールフラッシュSSDケース（8848RC3）**です。これ一台で、あなたのデスクに爆速のデータセンターが誕生します。

1. 最大32TB（8TB×4枚）の圧倒的キャパシティ

このケースは、最大8TBのM.2 NVMe SSDを4枚同時に搭載可能。 合計で最大 32TB という、外付けストレージとしては規格外の容量を実現します。しかも、2.5インチSSD/HDD（7-9.5mm）にも対応するブラケット付きで、手持ちのドライブを有効活用できます。

2. 多彩なRAIDモードで「速度」と「安全」を両立

本体背面のスイッチで、用途に合わせたRAID設定が可能！

RAID 0： 複数のSSDを1つにまとめ、転送速度を極限まで高めます。

RAID 1： データのミラーリングで、万が一の故障から大切なを守ります。

PMモード： 各SSDを独立したドライブとして認識させます。 ニーズに合わせて自由自在にカスタマイズ可能です。

3. 高級アルミ合金 × 強力冷却ファン

高性能SSDは熱を持ちやすいですが、このモデルはフルアルミ合金製の筐体を採用。 さらに、静音冷却ファンを内蔵しているため、長時間の高負荷作業でも熱暴走を防ぎ、常に安定したパフォーマンスを発揮します。

【4/17まで】読者限定 30%OFF ＋ ポイント還元！

通常1.7万円近いハイエンドモデルですが、今ならプロモーションコードの利用で、5,000円以上安く手に入ります！

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有効期限： 2026年4月17日 23:59 (JST) まで

「4台搭載できるRAIDケース」でこの価格は、正直言って破格です。早い者勝ちですのでお早めに！

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総評：クリエイターの作業効率を劇的に変える一台

ORICO 8848RC3は、スピード、容量、そして信頼性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けの外付けストレージソリューションです。

これまで「複数の外付けSSDを繋いでいてデスクがごちゃごちゃしていた」という方も、これ一台に集約してデスク環境をプロ仕様にアップグレードしましょう！