グローバルK-POPグループ iKON(アイコン)が、約2年8ヶ月ぶりとなる日本コンサートの開催を発表しました。

本公演は、新たなワールドツアー『iKON FOUREVER TOUR』の一環として実施されます。

iKONが日本でコンサートを開催するのは、2023年に行われたワールドツアー「2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF」以来、約2年8ヶ月ぶりとなります。久々の日本公演ということもあり、ファンからも大きな期待が寄せられています。

今回の日本公演は東京と神戸の2都市で全6公演が予定されています。

ステージにはJAY(キム・ジンファン)、BOBBY(キム・ジウォン)、SONG(ソン・ユンヒョン)、CHAN(チョン・チャヌ)の4人が出演し、iKONならではのパワフルなパフォーマンスを披露します。





iKON FOUREVER TOUR





■デビュー10周年の節目に開催

本公演は、iKONがデビュー10周年を迎えたタイミングで行われるコンサートという点でも注目されている。これまでグループを支えてきたファンとともに歩んできた時間を振り返り、新たな節目となる公演になるとみられます。









■公演スケジュール

『iKON FOUREVER TOUR』日本公演は、東京と神戸の2都市で全6公演が開催されます。

[東京] 東京ガーデンシアター

2026年6月13日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月14日(日) 開場 12:00 / 開演 13:00

2026年6月14日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

[神戸] ワールド記念ホール

2026年8月1日(土) 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年8月2日(日) 開場 12:00 / 開演 13:00

2026年8月2日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00









■チケット販売スケジュール

【チケット受付期間】

【iKON JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員先行抽選受付】

・受付期間：2026年4月16日(木)18:00～4月26日(日)23:59

・抽選結果確認・入金期間：4月29日(水)～5月3日(日)23:59





【iKON GLOBAL OFFICIAL FANCLUB会員先行抽選受付】

・受付期間：2026年4月27日(月)12:00～5月6日(水)23:59

・抽選結果確認・入金期間：5月8日(金)

※受付方法の詳細はiKON GLOBAL OFFICIAL FANCLUBサイトにてご確認ください。





【オフィシャル先行抽選受付】

・受付期間：2026年5月7日(木)12:00～5月13日(水)23:59

・抽選結果確認・入金期間：5月15日(金)～5月17日(日)23:59まで





【プレイガイド1次先行抽選受付】

Lencore会員・ローチケHMVプレミアム会員・プレリクエスト先行

・受付期間：2026年5月14日(木)12:00～5月20日(水)23:59

・抽選結果確認・入金期間：5月22日(金)～5月24日(日)23:59まで





【プレイガイド2次先行先着受付】

・受付期間：2026年5月21日(木)12:00～5月28日(木)23:59

・入金期間：5月21日(木)～5月30日(土)23:59まで





【一般販売先着受付】

・受付期間：2026年5月31日(日)10:00～6月10日(水)23:00まで