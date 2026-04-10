「測量 必要・不要 即判定ツール」をAI確定測量費用シミュレーター「測量費用ナビ」が無料公開 ── 目的と土地状況を選ぶだけで測量の要否・種類・概算費用がわかる

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI確定測量費用シミュレーター「測量費用ナビ」（https://sokuryo.xyz）において、測量 必要・不要 即判定ツール（https://sokuryo.xyz/tools/need-checker）を新たに公開しました。

「測量が必要かどうか」がわからないまま費用だけが膨らむ問題

国土交通省「土地白書」によると、日本の土地取引件数は年間約130万件にのぼります。土地の売却・分筆・相続登記・新築工事など、不動産に関わる手続きでは測量が求められる場面が少なくありません。しかし、確定測量には数十万円から百万円以上の費用がかかるケースもあり、そもそも自分のケースで測量が本当に必要なのかを事前に判断できないまま、土地家屋調査士に依頼して初めて「不要だった」と気づくケースも報告されています。

特に相続や売却を検討し始めた段階では、不動産の専門知識がないことが多く、「まず誰に相談すればいいかわからない」という声が上がっています。測量の要否を自分で判断できる手段が求められていました。

「測量 必要・不要 即判定ツール」の3つの特徴- 30秒で判定完了: 「目的（売却・分筆・建築など）」と「土地の状況（境界杭の有無・隣地との関係など）」を選択するだけ。登録不要で即座に結果を表示します- 必要な測量の種類を提示: 「現況測量で十分」「確定測量が必要」「地積更正登記が必要」など、ケースに応じた測量の種類を具体的に案内します- 概算費用の目安を表示: 判定結果に合わせて測量の概算費用レンジを表示。事前に予算感を把握した上で専門家への相談に進むことができますご利用方法- 測量 必要・不要 即判定ツール（https://sokuryo.xyz/tools/need-checker）にアクセス- 測量の目的（売却・分筆・建築・相続登記など）と土地の状況を選択- 測量の要否・推奨される測量の種類・概算費用の目安を確認今後の展開

測量費用ナビでは今後も、土地に関する手続きの情報格差の解消を目指し、測量の要否判断から費用シミュレーションまでを一気通貫でサポートするツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business