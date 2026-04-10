医療的ケア児の18歳の壁を越え、保育・医療・発達支援がつながる「おれんじハウス そだちとケアベース」始動【開業レポート】

特定非営利活動法人おれんじハウス

認定NPO法人おれんじハウス（横浜市、理事長：中陳亮太）は、2026年4月1日（水）、「おれんじハウス そだちとケアベース 戸塚」および「おれんじハウス そだちとケアベース 二俣川」を予定通り開業し、各拠点にて認可保育園の入園式（おめでとうの会）を開催しました。

4月1日の開業から、施設にはどちらの拠点でも子どもたちの元気な声があふれています。保育・医療的ケア・発達支援が一体となった新たな地域支援拠点として、横浜市内の2拠点が力強くスタートしました。

参考：「おれんじハウス そだちとケアベース」内覧・交流会を開催 保育・医療・発達支援がつながる2拠点の全体像を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000175301.html

開業の概要

「おれんじハウス そだちとケアベース」は、医療的ケアの有無や発達特性にかかわらず、乳幼児から学齢期・成人期まで、年齢や制度の壁を越えた「切れ目のない支援」を目指す総合支援拠点です。

2026年4月1日より、戸塚・二俣川の2拠点それぞれで認可保育所（各定員60名）と児童発達支援・放課後等デイサービスの運営を開始しました。入園式翌日からは本格的なお預かりもスタートし、新しい日常が動き始めています。

施設長からのコメント

二俣川ベース

二俣川ベース内のおれんじハウス二俣川駅前保育園では、待ちに待った初日を迎えました。

初日は「おめでとうの会（入園式）」として、保護者の皆さまと一緒に過ごしましたが、2日目からはいよいよ本格的なお預かりがスタートしました。

新しい環境に戸惑い、涙が出てしまうお子さんの姿もありました。それでも、泣きながら「抱っこして」と保育者のもとへ来てくれたり、保育者のお膝に座り、絵本を楽しむ姿も見られました。

また、「どのおもちゃにしようかな」とお部屋の中を探検しながら、お気に入りのおもちゃを見つける姿もありました。おままごとでお友達とのやり取りを楽しんだり、お絵かきではダイナミックに表現したりと、それぞれが自分のペースで園での時間を過ごし始めています。

一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、少しずつ「安心できる場所」になっていくよう、丁寧に関わっていきたいと思います。

同じく二俣川ベース内の学童では、初日から12名のお子さまをお預かりしました。低学年のお子さまが中心ということもあり、慣らし保育として短い時間での利用のお子さまもいましたが、それぞれが好きな遊びを見つけ、思い思いに過ごす姿が見られました。特に人気だったのは風船遊びとビーズです。

同じ保育園だったお友達との再会に嬉しそうに会話を弾ませる様子や、新しいお友達に自分から名前を聞いて関係を広げていく姿もあり、子どもたち同士のつながりが少しずつ生まれています。

また、給食の時間にはみんなで配膳をして「おいしい！」と笑顔でお話してくれました。もりもりと食べておかわりをするお子さまもいました。（施設長 山下）



戸塚ベース（保育園）

戸塚ベース内のおれんじハウス戸塚保育園では、無事に入園式を迎えることができました。

開園までは、多くの準備や調整、そして周囲の方々の支えがあって、ようやくこの日を迎えることができました。

入園式で出会った子どもたちの少し緊張した表情や、保護者の皆様の期待と不安が入り混じった様子に触れ、この園が担う役割の大きさと責任の重さを改めて実感しました。同時に、新たな出会いへの喜びと、ここから始まる日々への期待で胸がいっぱいになりました。

これからの保育においては、一人ひとりの子どもの思いや個性を大切にし、安心して過ごせる環境を整えていくことを何より大事にしていきたいと考えています。また、保護者の皆様と丁寧に関わりながら、子どもの成長を共に喜び、支え合える関係を築いていきたいと思います。

さらに、地域に開かれた保育園として、多様なニーズに応えながら、子どもたちの健やかな育ちを支える拠点となれるよう努めてまいります。

この園で過ごす日々が、子どもたちにとっても、保護者の皆様にとっても、そして職員にとっても温かく実りある時間となるよう、一歩一歩丁寧に歩んでいきたいと思います。

本園では、認可保育園としての役割にとどまらず、児童発達支援施設および放課後等デイサービスの機能も併せ持つことで、発達に特性のある子どもたちや支援を必要とする子どもたちにも切れ目のない支援を提供してまいります。

乳幼児期から学齢期へとつながる一貫した関わりの中で、その子らしさを大切にしながら成長を支えていけることは、私たちの大きな使命であり強みでもあると感じています。（施設長 宮内）

施設概要

【おれんじハウス そだちとケアベース 二俣川】

施設名：おれんじハウスそだちとケアベース 二俣川

所在地：神奈川県横浜市旭区二俣川2-47-3

アクセス：相鉄線「二俣川駅」徒歩2分

主な機能：認可保育所（定員60名）、児童発達支援・放課後等デイサービス（定員16名）、放課後児童クラブ（定員40名）、相談支援事業所（2026年6月開設予定）、地域つながりラウンジ、診療所（2026年6月開設予定）

【おれんじハウス そだちとケアベース 戸塚】

施設名：おれんじハウスそだちとケアベース 戸塚

所在地：神奈川県横浜市戸塚区矢部町684-1

アクセス：JR線・市営地下鉄線「戸塚駅」徒歩9分

主な機能：認可保育所（定員60名）、児童発達支援・放課後等デイサービス（定員16名）、地域つながりラウンジ

認定NPO法人おれんじハウスについて

理事長：中陳 亮太

所在地：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-19 グレイス横浜ポートシティ1階

設立：2013年4月1日

HP：https://orangebaby.org

＜事業内容＞

・小規模認可保育事業

・企業主導型保育事業

・居宅訪問型保育事業

・産前産後ヘルパー／養育支援ヘルパー事業

・小児専門訪問看護ステーション事業

・保育園看護師支援事業

・児童発達支援事業

・放課後等デイサービス事業

・保育所等訪問支援事業

・居宅訪問型児童発達支援事業