【伸芽会 たまプラーザ教室】幼稚園・学校の先生が来校 ─ 2026年4月「森村学園初等部・幼稚園特別講演会」のご案内

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社伸芽会（本社：東京都豊島区、代表取締役：中西克弥）は2026年4月26日（日）、伸芽会 たまプラーザ教室にて、森村学園初等部と幼稚園の先生方をお招きし、特別講演会を開催いたします。

幼稚園から高校までの15年一貫教育を行う森村学園の魅力と、ご家庭に大切にして欲しいことなどを中心にお話しいただきます。直接先生方のお話を伺える大変貴重な機会です。

また、年長児向けに「森村学園初等部 特別講習」も同時開催いたします。学校の理解をさらに深め、受験準備に活かしましょう。

■森村学園初等部・幼稚園 特別講演会

■同時開催 年長児向け「森村学園初等部 特別講習」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/716_1_9ac60abd0912bc0cc120f1e4b8763cf9.jpg?v=202604100651 ]お申し込みはこちら :https://shingakai-stm.jp/child/login

2025年秋の考査内容に準じた講習を行います。解説では出題傾向についてお話をいたします。

■創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/716_2_9c68e8c5f8a7cfd89a5d40acc071084c.jpg?v=202604100651 ]

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

■会社概要

株式会社伸芽会

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email : riso-pr@tomas.jp