株式会社TSTエンタテイメント

テクノロジーとアート、秩序と混沌が交差する――

実験型サイエンスフィクション・フェスティバル

「LOOP 2126 ∞prelude∞」が、ZEROTOKYOにてDJイベントを開催。

美貌と才能を兼ね備えたウクライニアン・フィメールDJ NASTIA、

国内外で活躍する東京出身のDJ／プロデューサー RISA TANIGUCHI、

そして Tomorrowland など世界的フェスにも出演する

中国のトップテクノDJ MEGURU が日本初来日。

国内外で活躍する3名のフィメールDJによるサウンドに、

ライティングとビジュアルを融合させた演出を重ね、

“100年後の未来空間”を描き出す、一夜限りの没入体験。

LOOP 2126──それは、未来への序章（Prelude）。

EVENT INFO

2026.4.25(土) LOOP 2126 ∞prelude∞

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/loop-2126-prelude-0425/

DOOR：\5,000-

FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）

EARLY BIRD / CYBER GLASSES INCLUDED（グラス付き・優先入場・入場料金含む）

\5,000（限定150枚）

EARLY BIRD / EXCLUSIVE STICKERS INCLUDED（ステッカー付き・優先入場・入場料金含む）

\4,000（限定200枚）

※グラスおよびステッカーは、当日会場にてお渡しいたします。

TICKET：https://loop8fest.zaiko.io/e/loop2126

【Z HALL】

DJs：NASTIA / RISA TANIGUCHI / MEGURU

【RING】〈TECH HOUSE〉

-synapse.-

ALEXANDER M / KOKI BYRD / TOOCEE / MARIRI HATA

【ENTER】〈TECHNO / HOUSE〉

TATSUYA / O.Goo / NOIA / Omeme_gangimari / Shun Mizuki / csumi B2B Kazuma / ERR / RIKEI

【R BAR】〈HOUSE〉

Gohlem / HATSUYUKI / SHIGEKI NISHIKAWA / Oscar Wallyn / Krankent / DADO / ハリーしゃん / 25

【BOX】〈TECHNO / HOUSE〉

ramu B2B white / Ryuga Nomoto（Ginza member）/ cicori / OH MY MARSHMALLOW / m∀tthew / GARAJII / ISSHIN / JENGA

ARTIST INFO

NASTIA

ウクライナを代表するDJ／キュレーター。KISS FMのホストやKazantip、モスクワArma17でのレジデンシーを経て国際的評価を確立。Mixmag、DJ Mag、BBC Radio 1、Boiler Room、HOR Berlinなど主要メディア／プラットフォームに出演。StrichkaフェスやレーベルNECHTOを主宰し、テクノを軸にハウス、ジャングル／ドラムンベースまで自在に横断。現在も世界各地でプレイし、ウクライナの電子音楽シーンをグローバルに発信し続けている。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QUQ4Wo6F91U ]

Nastia - Stone Techno 2025 - ARTE Concert

RISA TANIGUCHI

東京出身のDJ／プロデューサーであるRISA TANIGUCHIの音楽性は、幼少期から続くクラシック音楽への深い愛情と、ロンドン滞在時に没頭したUKアンダーグラウンド・シーンの影響によって培われた。彼女が2018年に発表した初のEP『Ambush』（Clash Lion）は、Beatport Leftfieldチャートで5位を記録し、Charlotte de WitteがBBC Radio 1でプレイするなど、一躍世界の注目を集めた。以降も、自身のボーカルをサンプリングした独自の音作りと表現力で、世界中のトップアーティストやリスナーから熱烈な支持を受け続けている。

そのオリジナルトラックは中毒性が高く、ディープかつ鋭利な音像で構築されるDJセットは、ダークで幻想的な空間を創出。テクノを軸にしつつもジャンルを越境するその選曲は、瞬間ごとに変化する緊張感とカタルシスをもたらし、観客の身体と意識をダンスフロアに縛り付ける。彼女が世界中を飛び回るツアーで常にオーディエンスを魅了し続けている理由は、まさにこの独自の世界観にある。

2024年には、Chris Liebing主宰の名門レーベルCLRより、日本人初となる2作連続EP（『So Loud』『Wakes From Coma』）をリリース。特に『So Loud』EPは、Beatport Techno (Raw/Deep/Hypnotic) チャートで1位を獲得。さらに、Nicole Moudaber主宰のMOODから『Look At Hatred』EPをリリースし、Nicole本人とのコラボレーション楽曲「Gorgeous」も発表。ベルリンで開催される世界最大級のストリート・テクノ・パレード「Rave The Planet」へは2年連続で出演し、2025年は公式テーマソング「Our Future Is Now」の公式リミックスも手がけた。これらの実績は、アンダーグラウンドに根差しながらも、グローバルシーンにおける確固たる存在感を示すものである。

国内ではJ-WAVE「TOKYO M.A.A.D SPIN」にてレギュラーホストを務め、日々の制作活動と並行しながら、週末には国内外を飛び回り、フロアの空気に呼応しながら進化し続けるライブ感覚のDJプレイを実践。ミックスや楽曲制作においても、綿密に構築されたサウンドデザインとアンダーグラウンドへの鋭い洞察により、今まさに"世界基準の音"を更新し続けているアーティストの一人である。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7DW_h4Rqu_w ]

RISA TANIGUCHI // Rave The Planet 2025

MEGURU

中国のハードテクノ、ネオレイヴ・シーンを牽引するDJ／プロデューサーMEGURU。

圧倒的な熱量のパフォーマンスで、アンダーグラウンドからメインストリームまで絶大な支持を集める新世代のリーダーだ。国内のジャンル普及に尽力する一方、活動は世界へ波及。

ベルギーでのTomorrowlandでのデビューや、The Magic of Tomorrowland ShanghaiでのAmber BroosとのB2Bセット、2025年にはVerkniptやBlackworksなど欧州の主要フェスへ出演し、世界のハードテクノ・シーンで確固たる地位を築いている。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3lv0nVv8Hqk ]

Meguru | HÖR - July 7 / 2025

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