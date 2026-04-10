【GW前の浅草でお得に遊ぼう！】平日限定のお得なチケット『ふらっと花やしき』

株式会社花やしき

浅草花やしきは2026年4月13日（月）～4月28日（火）の期間、平日限定のお得なチケット『ふらっと花やしき』を販売いたします。本チケットは【平日13時以降の入園＋お好きなのりもの3回券】を2,500円で購入でき、のりものの組み合わせ次第では、最大1,500円お得に遊ぶことができます。

GW前の平日の浅草は、浅草寺のお参りから始まり食べ歩きや買いもの、着物体験がゆっくり楽しめることから行き先に悩みにくく、東京観光スポットとしても人気があります。

本ニュースレターでは、浅草観光と一緒に“ふらっと” 遊園地も楽しめる、『ふらっと花やしき』を活用した春の花やしきプランをお届けします。

◆平日お得なチケット『ふらっと花やしき』

平日13時から、お好きなのりものを3つ楽しめるお得なチケットです。

【料金】大人（中学生以上）2,500円

【内容】入園＋のりもの3回券のセット

【期間】2026年4月13日（月）～ 4月28日（火）の平日※土日祝は除く

【期間中の休園日】4月21日（火）

【購入方法】

花やしき入園口：販売時間 13:00～閉園30分前まで

WEB： https://www.hanayashiki.net/events/event/20260413

１. 絶叫必須！リフレッシュできる オススメ3選

ローラーコースター×お化け屋敷～首づかの呪い～×リトルスター

日本現存最古の『ローラーコースター』や2025年夏にリニューアルオープンした『お化け屋敷～首づかの呪い～』。可愛い見た目とのギャップを感じる『リトルスター』。非日常でリフレッシュできるオススメコースです。さらに上記の組み合わせで利用すると1,500円もおトクになるうれしい3選です。

２.園内全体をめぐる！花やしき満喫 オススメ3選

メリーゴーランド×摩訶不思議！？君もスクープカメラマン×スカイシップ

入園口でお出迎えする『メリーゴーランド』。園内を歩いて回る『摩訶不思議！？君もスクープカメラマン』。空中散歩を楽しめる『スカイシップ』。写真で思い出を残しながら花やしきを満喫できるコースです。

３.雨でも安心！歴史も楽しめる オススメ3選

ビックリハウス×スリラーカー×パノラマ時間旅行

花やしきに現存する最も古いのりもの『ビックリハウス』 。レトロな雰囲気を味わえるライド型お化け屋敷『スリラーカー』。花やしきの歴史を学べる『パノラマ時間旅行』。雨でも日本最古の遊園地を楽しめるオススメコースです。

★『ふらっと花やしき』はのりものの組み合わせが自由！お好きな3選をお楽しみください！