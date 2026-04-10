「パンどろぼう フィギュアコレクション 第6弾」 4月下旬より発売開始！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、柴田ケイコ氏が描くKADOKAWAの人気絵本シリーズ「パンどろぼう」の6作目となる絵本『パンどろぼうとりんごかめん』 に登場するキャラクターたちをミニチュアフィギュア化した「パンどろぼう フィギュアコレクション 第6弾」（全4種類）を、2026年4月下旬に発売いたします。

本シリーズは、絵本の中からそのまま飛び出してきたかのような立体表現で、コレクターはもちろん幅広い層から支持を集めており、今回で第6弾を迎えます。

今弾では、6作目となる絵本『パンどろぼうとりんごかめん』より、“最強にして最弱のたよれる（？）ニューヒロイン”りんごかめんをはじめ、印象的なシーンをそのまま切り取ったような造形で、物語の世界観をより立体的にお楽しみいただけます。

また、本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開。

＜ボックス版＞には豪華なオプションパーツが付属し、シーン再現の幅が広がる仕様となっています。

ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞のご予約を承っております。

▼＜カプセルトイ版＞製品ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0412a

▼＜ボックス版＞製品ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0412z

※ケンエレストアでは、＜ボックス版＞全４種が揃うコンプリートボックスでの取り扱いとなります。

【「パンどろぼう フィギュアコレクション 第6弾」 製品概要】

・発売日：2026年4月下旬

・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個880円（税込）

・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ

一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など

・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。

・ラインナップ

＜カプセルトイ版＞

1.りんごかめん

2.ずこー

3.にわとりのおとうさん

4.パンどろぼう

＜ボックス版＞

1.りんごかめん

<フルーツサンド・キウイロール>付

2.ずこー

<バナナのかわ・りんご2つ>付

3.にわとりのおとうさん

<にわとりのおかあさん>付

4.パンどろぼう

<アップルパイ・ふみ台>付

【クレジット表記】

(C)Keiko Shibata／KADOKAWA

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/