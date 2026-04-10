【GOKUMIN】“自宅級の寝心地”を寒暖差が激しい富士山麓のキャンプ場でも実現。～寝具ブランドが快眠シュラフをGW前に施設導入～

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」の「プレミアムダウンシュラフ」を、2026年3月6日より静岡県富士宮市のキャンプ用品レンタル専門店「La Pat Mofu（ラパットモフ）」に導入いただいたことをお知らせいたします。本導入により、気温の変化が激しい富士山麓のキャンプ環境において、寝具ブランドならではの「質の高い睡眠」を提供。手ぶらでキャンプを楽しむ層や初心者の方でも、安全かつ快適に過ごせるアウトドア体験をサポートいたします。

導入の背景

3月～5月の富士山麓は日中と夜間の寒暖差が大きく、夜間は想像以上に冷え込みます。キャンプにおいては、食事や景観だけでなく「しっかり休めること」が安全性や満足度を左右する重要な要素であり、睡眠環境の質が体調管理や翌日の行動パフォーマンスに直結します。GOKUMINは寝具ブランドとして、屋外環境においても妥協のない眠りを届けたいと考えています。今回の導入を通じて、厳しい気温条件下でも快適な睡眠環境を支えられることを実証し、ブランドの機能性と信頼性をより具体的に伝えてまいります。あわせて、自宅内にとどまらず、旅行やレジャーなどライフスタイル全般に寄り添うブランドとして、新たな利用シーンの創出を目指します。

施設概要

富士山観光の拠点となる富士宮市に位置し、「キャンプをもっと身近に、もっと楽しく」をコンセプトに質の高いギアのレンタルを行う専門店です。

■所在地：〒418-0109 静岡県富士宮市麓63-1

■営業時間：9:00～17:00

■URL：https://la-pat-mofu.com/

施設内での導入風景

【WEBでのレンタル受付開始】

La Pat Mofuの公式サイトにてレンタル受付を開始。店頭では、GOKUMINのプレミアムダウンシュラフを実際に手に取り、ダウンのふかふかとした感触や保温性を体感できます。専門スタッフが使用シーンや気温帯に応じた選び方を丁寧にご案内するほか、シュラフの広げ方や収納方法もその場で実演。初めてキャンプ用シュラフを利用する方でも安心してレンタルいただける環境を整備しました。

【豊富なキャンプギアのラインナップにプレミアムダウンシュラフが仲間入り】

La Pat Mofuでは、多彩なキャンプギアを取り扱っています。その中でも、シュラフは利用者の睡眠の質を左右する重要なアイテムです。今回、総合寝具ブランドであるGOKUMINのプレミアムダウンシュラフが採用された背景には、「キャンプをされる方に安心して快適に眠れる環境を届けたい」という施設側の想いがあります。寝具メーカーならではの品質基準をクリアした製品をレンタルラインナップに加えることで、手ぶらで訪れるお客様にも快適な寝心地を体験いただける環境が整いました。

【フィールドテストを兼ねた現地視察】

事前に弊社スタッフが現地を訪問し、実際のキャンプサイトにてフィールドテストを実施しました。実際の環境下でシュラフの保温性能を検証し、就寝時の温度を詳細に確認。あわせて、テントや地面との相性確認を含むフィッティングを行い、現地の気候条件に最適な使用方法やレイヤリングの組み合わせを確認しました。

導入製品

プレミアムダウンシュラフ

高品質ホワイトダックダウンに加え、発熱機能わたを組み合わせることで、体温を効率よく蓄え寒冷環境でも暖かさが持続するシュラフです。冷気の侵入を防ぐボックスキルト構造を採用し、屋外でも安定した保温性を確保。吸湿発熱素材のフランネルインナーは着脱可能で、季節や用途に応じた使い分けができます。ゆとりのあるマミー型設計により寝返りしやすく、自然な寝姿勢をサポート。軽量で持ち運びやすく、キャンプや車中泊はもちろん、災害時の備えとしても活用できます。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-nb-bg-01

プレミアムダウンシュラフをGW限定キャンペーン価格でレンタル

GOKUMINのプレミアムダウンシュラフをゴールデンウィーク期間中の5月10日まで、キャンペーン価格の1泊3,000円にてご利用いただけます（5月11日以降は通常価格 1泊4,000円）※。春先から初夏にかけての富士山麓は、日中と夜間の寒暖差が大きく、就寝時の防寒対策が欠かせません。保温性に優れたダウンシュラフを気軽にレンタルでお試しいただける機会ですので、ぜひご活用ください。なお、2個限定でのご用意となりますため、在庫切れの際はご了承ください。詳しくはLa Pat Mofu公式サイト（https://la-pat-mofu.com/）をご覧ください。

※：レンタル価格は変動する場合がございます。

今後の取り組みと方針

GOKUMINでは今後も、日常の寝室だけでなく、キャンプや車中泊、防災備蓄など多様なシーンにおいて“快眠”を支える製品提案をしてまいります。今回の導入を通じて得た現場での使用実態やお客様の声を今後の商品開発・改善に活かし、アウトドア環境でも安心して使える寝具ブランドとしての価値向上を図ります。あわせて、レンタルや体験を通じて製品の魅力に触れていただく機会を広げ、より多くの方に快適な睡眠環境をお届けしてまいります。

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】寒い冬も安心！アウトドアの常識を変える、寝心地特化型「プレミアムダウンシュラフ」が新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000036491.html

●【GOKUMIN】世界睡眠の日に向けて開催～睡眠の知見を学び、最新トレンドに出会える3月10日開催の睡眠啓発イベントに出展～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000319.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が"枕難民"と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/