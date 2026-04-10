ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月10日(金)よりラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
新宿マルイ アネックス 6Fにて開催しておりましたラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4578
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月10日(金)18:00～4月27日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送
【製品情報】
インスタントフォト風カード
トラッド＆グラス ver.
価格：550円（税込）
セット：7,150円（税込）
種類数：全13種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ハート型カンバッジ
トラッド＆グラス ver.
価格：660円（税込）
セット：8,580円（税込）
種類数：全13種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルネームバッジ
トラッド＆グラス ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全13種
ワイヤーキーホルダー
トラッド＆グラス ver.
価格：各1,210円（税込）
種類数：全13種
アクリルジオラマ
トラッド＆グラス ver.
価格：各2,750円（税込）
種類数：全13種
メガネクロス
トラッド＆グラス ver.
価格：各1,100円（税込）
種類数：全13種
メガネケース
価格：2,750円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4578
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月10日(金)18:00～4月27日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送
【権利表記】
(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売