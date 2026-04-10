『BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～』×THEキャラCAFEの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月10日(金)より『BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～』×THEキャラCAFEの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

グランドスケープ池袋 2階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」にて開催しておりました『BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～』×THEキャラCAFEの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4639

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年4月10日(金)18:00～4月27日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送

【特典情報】

＜【CAFE事後通販】BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～を3,000円以上お買い上げごとに特典ステッカー（全1種）をプレゼント！＞



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)1st Anniversary ver.

価格：550円（税込）

セット：3,300円（税込）

種類数：全6種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード(ランダム)1st Anniversary ver.

価格：660円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

デカアクリルスタンド1st Anniversary ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全6種

チャーム付きリボンキーホルダー1st Anniversary ver.

価格：各2,640円（税込）

種類数：全6種

ティーボックス1st Anniversary ver.

価格： 2,420円（税込）

種類数：全1種

※ステッカー1枚入り（全2種ランダム）

アクリルブロック(ランダム)カフェ デフォルメ ver.

価格：880円（税込）

セット：5,280円（税込）

種類数：全6種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダーカフェ デフォルメ ver.

価格：各770円（税込）

種類数：全6種

アクリルスタンドカフェ デフォルメ ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全6種

アクリルスタンド香騎学園展示室 ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全6種

ミニアクリルブロックショートボイスドラマ ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全6種

ポストカードセットショートボイスドラマ ver.

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4639

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年4月10日(金)18:00～4月27日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送



【権利表記】

(C)香騎学園/Seed Project



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売