【NHKカルチャー】いつも中心には“音楽”がいた。手島章斗さんが語る、「いま目の前のことに向き合う素直な気持ち」とは。

株式会社エヌエイチケイ文化センター歌手・俳優 手島 章斗さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330958.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330228.html

アーティスト、俳優としても様々な挑戦を続けている手島章斗さん。

その中心にあるのは“音楽”です。

音楽にも、役にも真摯に向き合ってきた手島章斗さんが、創作の裏側や、いま目の前のことに向き合う素直な気持ちを語るトークイベントです。

現在出演中の『レイディ・ベス』ロビン・ブレイク役での経験や、『1789 -バスティーユの恋人たち-』ロナン役として歩んできた軌跡を振り返りながら、“役と歌がつながる瞬間”や、そこから広がった表現の可能性にも触れていきます。

5月に控えるツアーを前に等身大の言葉で自身の“内側”をひも解きます。

◆事前質問はこちら（4/12締切）

https://x.gd/aoYZh

【講師プロフィール】

岡村 渚修正来ました。ベタ打ちで申し訳ないですが以下お願いします

アーティストとしても俳優としても様々な挑戦を続けている手島章斗さん。

その中心にあるのは“音楽”です。

音楽にも、役にも真摯に向き合ってきた手島章斗さんが、創作の裏側や、いま目の前のことに向き合う素直な気持ちを語るトークイベントです。

現在出演中の『レイディ・ベス』ロビン・ブレイク役での経験や、『1789 -バスティーユの恋人たち-』ロナン役として歩んできた軌跡を振り返りながら、“役と歌がつながる瞬間”や、そこから広がった表現の可能性にも触れていきます。

5月に控えるツアーを前に等身大の言葉で自身の“内側”をひも解きます。

【講師プロフィール】

手島 章斗

アーティスト・俳優

広島県尾道市出身/尾道観光大使

2014年、ボーカルグループ「SOLIDEMO」としてメジャーデビューし、第56回日本レコード大賞新人賞を受賞。

グループ卒業後はソロアーティストとして活動を開始。繊細で伸びやかな歌声と確かな表現力で、ポップスからバラードまで幅広い楽曲を届けている。

舞台「1789 -バスティーユの恋人たち-」「新テニスの王子様」、ドラマ「Gift」などに出演するなど、俳優としての活動も広げている。

2025年にはデジタルシングル「ユートピア」「黎明」をリリースし、表現者としての歩みをさらに深めている。

地元・広島では、マツダスタジアムでの広島東洋カープ戦にて国歌独唱を務め、同球団の小園海斗選手が彼の楽曲「カイト」を登場曲に使用するなど、地元とのつながりも深い。

音楽、演技、そして人間性-すべてが融合したその存在感は、唯一無二の魅力を放っている。

手島章斗 役が導く歌、歌が照らす役

講師：歌手・俳優 手島 章斗

開催形式：教室・オンライン

開催日時：2026年4月19日（日）13:30～14:00

受講料：教室受講 会員・一般 7,000円（税込）

オンライン 会員・一般 4,400円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

申し込み・詳細URL：

教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330958.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330228.html