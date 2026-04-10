KANEMATSU Lab. 春夏コレクションが登場！　サステナブルな視点で提案する新作ラインナップ

株式会社かねまつ

KANEMATSU Lab.とは、銀座かねまつが商品開発やサービスを通じて行う、環境へ配慮する取り組み。全てのレザー製品に畜産副産物の原皮を使用しているほか、靴とバッグを長く愛用するための調節／修理サービスを承っています。

詳細を見る :https://www.ginza-kanematsu.co.jp/lab/

◆デイリーに使いやすく環境にも優しい新作シューズがラインナップ

リサイクルポリエステルの糸で編んだソフトなニットローファー。回収された使用済みのペットボトルや繊維くずを原料とし、リサイクル工程を経て生産された材料をセレクトしています。ニット自体が生産ロスの少ない製品であり、カットロス率を10％以内に留めるように企画しています。

さらに糸はフッ素フリーの撥水加工を施しており、多少の水や汚れも付きづらいです。

品番：LS-FQ2622 \26,400（税込）

ヒール高：1.5cm 4月中旬発売予定

レトロモダンな雰囲気をもつプチスリットの入ったシンプルサンダル。どんなスタイルにも合わせやすいデザインと、軽量厚底ソールでスタイルアップも叶う１足持っていたいアイテム。

アッパーに使っているレザーは生分解性の高い"土に還る"素材。レザーのなめしの段階から、有害とされているクロムを使わず水の使用量も可能な限り抑えて作製されています。

品番：IT-260295 \24,200

ヒール高：5.5cm

◆ハンドルまでも土に還る注目バッグ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262IT260295--71000900

ハンドル、本体(革・裏地)ともに生分解性の高い"土に還る"素材を使用したハンドバッグ。

植物由来の自然素材を原料とすることで、生産時にかかる環境への負荷を減少。

ハンドルに使用しているグラデが綺麗なアセテート素材は、世界トップシェアの老舗、イタリア・マツケリ社の物を使用し、眼鏡の産地として有名な鯖江の加工工場にて削り出しを行っています。

ボディは提げたときのシルエットにこだわりながらシンプルに仕上げ、アセテートハンドルが際立つデザインとなっています。付属の＆マークのチャームもポイント。ハンドル生産時に板の取り都合上、生まれる余剰部分を廃棄せず、厚みを活かしたデザインでバッグチャームとして利用。ハンドル＆チャームで素材を最大限に活かした企画です。

品番：AS-26009 \44,000（税込）

サイズ：W31×H29×D1cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262AS26009---71000300

◆販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

◆会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店