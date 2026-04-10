【医療従事者無料招待】6月28日（日）「癒しと安らぎの環境」オールディーズコンサート2026.Jun 参加申込受付中

集中出版株式会社

来る6月28日（日）、集中出版株式会社が主催する「癒しと安らぎの環境」フォーラムは、医療界および医療従事者への感謝を込めて、「癒しと安らぎの環境」オールディーズコンサートを開催します。医療従事者や患者の皆様、およびそのご家族の皆様を無料でご招待いたします。ぜひご参加下さい。

2025年のコンサートの様子 演奏：THE FLAMESスペシャルゲスト：麻倉未稀さん

医療情報誌・月刊『集中』を発行する集中出版株式会社は、毎年「癒しと安らぎの環境」フォーラムを開催し、社会に多大な貢献をされた医療従事者を顕彰する「集中医療大賞」、癒しと安らぎの場を提供する優れた医療施設を顕彰する「癒しと安らぎの環境賞」の表彰を行っています。更に、同フォーラムでは毎年2回、医療従事者の皆様への感謝を込めた「癒しと安らぎの環境」コンサートを開催しています。

本年も来る6月28日（日）に、毎年ご好評を頂いている六本木ケントスでのオールディーズコンサートの開催が決定致しました。スペシャルゲストには、シンガーの麻倉未稀さんをお迎えします。本コンサートに、医療従事者や患者の皆様、およびそのご家族の皆様を広くご招待致します。ぜひ、ご参加下さい。

「癒しと安らぎの環境」コンサート2026.Jun

日 時：2026年6月28日（日） ※1部、2部は同演目です。いずれかをお選び下さい

1部： 12:30～13:25 （開場11:30 / 14:15退場）

2部： 16:00～16:55 （開場15:00 / 18:00退場）

会 場：六本木ケントス 東京都港区六本木4-1-16 六本木ハイツBF1

出演予定：THE FLAMES、麻倉未稀(https://tsukiakari.co.jp/moon/artist-%E9%BA%BB%E5%80%89%E6%9C%AA%E7%A8%80/)（スペシャルゲスト）

演 目：オールディーズ 懐かしの名曲ナンバー

特別協賛：サントリーホールディングス株式会社

共 催：日本の医療の未来を考える会

UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.

申込方法：『集中』公式ホームページよりお申し込み下さい

https://www.medical-confidential.com/iyashitoyasuragi2026-june/

※YouTubeによるWeb配信（無料）のお申込も可能です

※お申込みは、医療従事者や患者の皆様、およびそのご家族の皆様に限らせて頂きます

申込〆切：2026年5月15日（水）

※お申し込みを確認後、事務局より５営業日以内にご指定のメールアドレスへ受付完了のご連絡を致します。返信が届かない場合はお手数ですが、事務局までお問い合わせ下さい。

※ お申込多数の場合は抽選となります。抽選結果は5月25日（月）迄にご連絡致します。

※全席指定。入場券（ハガキ）は6月中旬にご指定の場所へ郵送致します

※演奏中は飲食可能です。店舗にてメニューをご用意しております（お支払は、現金・クレジットカード・電子マネーなど）

※諸事情により時間の変更がある場合がございますことをご了承下さい

※ドレスコード：なし

※当日は撮影が入り、月刊医療情報誌『集中』に事後報告の誌面掲載を致します

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判型：B5判

発売日：毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

【集中出版グループについて】

月刊『集中』４月号集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師566人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2604_566Dr.pdf

集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営

日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

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