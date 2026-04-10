株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年7月28日（火）より「イギリス・ボーディングスクール体験プログラム(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e5%a4%8f-%e3%82%a4%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%9c%e3%83%bc/)」を開催します。

昨今の小中学生の英語教育では、知識の暗記から「実際に使える４技能（聞く・話す・読む・書く）」の育成へと転換が求められ、より高度で実践的なコミュニケーションが重視されています。

こうした教育環境の変化を受け、プラスワン教育では2026年夏休みの国際プログラムとして、英国の名門ボーディングスクール「ダウンサイド校」での10日間におよぶ体験プログラムを実施いたします。本プログラムは出発から帰国まで全行程に引率者が同行するため、小さなお子様でも安心。8歳からでも参加可能なツアーとなっています。

多国籍な同年代の留学生とのアクティビティや交流を通じ、他国の文化に触れながら交流を深めることができます。

ボーディングスクールとは？

学生と教員が同じキャンパス内で寝食をともにする寄宿学校です。親元を離れての寮生活を通して、学業のみならず心身ともに修養し、規律や自立心、コミュニケーションスキルなどを身につけます。

■出発から帰国まで引率者が毎日ご報告！

出発から帰国まで引率者が同行し、現地でお子様の生活をサポートするとともに、毎日保護者様へ活動報告メールをお送りしています。メールでは、授業やアクティビティでの発言内容や学習への取り組み、他の参加者とのコミュニケーションの様子など、お子様の成長の様子をタイムリーにご家庭に共有します。また、お子様の困りごとやご家庭からの緊急のご連絡にも迅速に対応し、お子様の安全と安心をサポートします。

■【引率つきグループツアー】イギリス・ボーディングスクール体験プログラム 10日間 概要

・日程：2026年7月28日（火）～8月6日（木）

・申込締切：2026年6月5日（金）18:00

・対象：8歳～17歳

・旅行代金：1,030,000円

・最少催行人員：10名

・利用予定航空会社：JAL

・ツアー詳細：イギリス・ボーディングスクール体験プログラム 10日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e5%a4%8f-%e3%82%a4%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%9c%e3%83%bc/)

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※燃油サーチャージ・各国空港諸税等、海外旅行保険料、イギリスETA申請料は旅行代金に含まれません。

※イギリスETA申請が必要です

■おすすめポイント

１.英国の名門校に滞在しサマープログラムに参加

ダウンサイド校は、歴史あるカソリック系のボーディングスクール。広大な敷地に建つ校舎は歴史ある建物で、キャンパスには劇場や室内プールなどさまざまな施設があります。

２.世界の同年代留学生とレベル別英語レッスン！

本プログラムには、さまざまな国から同年代の留学生が参加します。レベル別に分かれた少人数制クラスでは、英語レッスンを毎日受講します。

３．アクティビティや小旅行を通して留学生と英語で交流！

スポーツやアクティビティ、バース市街でのウォーキングツアーやショッピングなどを通して、他国の同年代留学生と英語で交流ができます。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育を通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に付け、将来の選択肢を広げる体験がここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp