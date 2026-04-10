【こどもの休日の過ごし方】母の日にお母さんに感謝の気持ちをつたえよう！カーネーション花束作り＆いちご収穫＆いちご大福作り

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年5月10日（日）日帰りにて「5/10出発 母の日１dayキャンプ！(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1716)」を開催します。

今回は母の日をテーマに、日ごろの感謝を具体的な「形」にする体験型ギフト制作ツアーです。制作活動を通じて、誰かのために心を込めて作ることの尊さを学び、子どもたちの豊かな感性と情操を育みます。

■5/10出発 母の日１dayキャンプ！ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/5/10 (日) 日帰り

（申込締切日：2026/5/5(火)）

・対象：年長～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：千葉県野田市「フルーツランドきまがせ」

・食事：昼１回

・交通手段：普通列車（新宿発）

・旅行代金：

【年長～１年生】16,830円

※新年長・新小学1年生おめでとう割対象（10％OFF）

※ツアー参加当日の学年が対象学年です。申し込み時の学年ではありませんのでご注意ください。

【２年生～６年生】18,700円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：30名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1716

■おすすめポイント

１．プロのフラワーデザインを学べる！

午前中はフラワーデザインの先生のご指導のもとカーネーション花束作り体験をします。作った花束はお持ち帰りいただけます！

２．いちご狩りだけじゃない！ひと手間加えた春の味覚をご堪能

午後はいちご収穫をし、自分で収穫したいちごを使っていちご大福を作っていただきます。作ったいちご大福はその場でお召し上がりただけます！

３．お母さまを思いながらじっくり制作体験

カーネーション花束作り・いちご収穫・いちご大福作りはすべて同じ体験施設で行いますので、体験時間がしっかり確保されています。お母さまへの日頃の感謝の品を作成していただきながら楽しい時間をお過ごしいただけます。

■スケジュール

全日

7:30-8:30 新宿発（普通列車）川間

●カーネーション花束作り

●昼食

●いちご収穫体験

●いちご大福作り

●いちご大福を食べよう！

16:30-17:30 川間（普通列車）新宿着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp