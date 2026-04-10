7人組バーチャルアイドルFouRTe Project、全国の「CHARGESPOT」にて最新曲『キミハナ』の特別映像を放映

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）は、当社がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」の最新曲『キミハナ』の特別映像を、全国のスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」にて放映することをお知らせします。

全国の「CHARGESPOT」にて『キミハナ』特別映像を放映

2026年4月10日（金）より、全国各地に設置されている「CHARGESPOT」にて、『キミハナ』の特別映像の放映を開始します。

放映は約1週間を予定しており、コンビニ、家電量販店、カラオケ、薬局、飲食店、携帯ショップなど、日常生活のさまざまなシーンでご覧いただけます。

多くの人が行き交う生活動線上での映像展開により、FouRTe Projectの魅力をより幅広い層へ届けてまいります。

放映概要

放映期間：2026年4月10日（金）～約1週間

放映媒体：スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」

放映内容：『キミハナ』特別映像

放映場所：全国のCHARGESPOT設置箇所*

*一部対象外のスタンドがございます。

最新曲『キミハナ』について

『キミハナ』は、FouRTe Projectの新たな魅力を表現した楽曲であり、等身大の想いや前向きなメッセージを込めたポップナンバーです。

メンバーそれぞれの個性が活きる歌唱と、キャッチーで心に残るメロディラインが特徴で、ライブパフォーマンスでも大きな盛り上がりを見せる一曲となっています。

本施策では、その世界観を凝縮した特別映像を通じて、楽曲の魅力をより多くの方にお届けします。

「FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB」

ご入会はこちらから(https://fourte-fc.com/)

FouRTe Project公式ファンクラブは、2026年4月1日（水）11:00より本オープンしました。

現在、有料会員プランでのチケット最速先行抽選予約受付中です。

他にも会員限定コンテンツなど、ファンの皆さまに向けた特典を多数ご用意しています。

【会員プラン】

１.年額会員 会費：5,500円（税込） 特典：チケット最速先行抽選予約（年額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか

２.月額会員 会費：550円（税込）／月 特典：チケット先行抽選予約（月額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか

※各プランの詳細・特典内容は、本オープン時にファンクラブサイトにて公開します。

ファンクラブサイト：FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB(https://fourte-fc.com/)

初のオフラインライブ「ALL IN」開催決定

FouRTe Project初となるオフラインライブ

「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」を、2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催します。

本公演では、7人が“すべてを賭けて”ステージに臨むという決意のもと、歌とダンス、そして最新演出技術を融合した特別なライブ体験をお届けします。

現在ファンクラブ（年額会員様）先行抽選がスタートしております。

■オフィシャルファンクラブ先行

【FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB（年額会員）先行抽選予約】

受付期間：2026年4月3日（金）15:00 ～ 4月13日（月）23:00

当落発表：2026年4月18日（土） ※4枚までエントリー可能

【FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB会員 先行抽選予約】

受付期間：2026年4月20日（月）15:00 ～ 4月26日（日）23:00

当落発表：2026年5月2日（土） ※4枚までエントリー可能

■公演概要

公演名：FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"

日程：2026年8月14日（金）

会場：Zepp DiverCity（TOKYO）（東京都江東区青海1丁目1-10） 開場 17:30 ／ 開演 18:30

出演：FouRTe Project（玖音レオ／朔楽はるひ／朔楽はづき／翠凰稜巳／御影漣／アルテ・ロベルト／剣翔）

■お問い合わせ

キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp