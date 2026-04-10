名古屋へ初上陸！日本最大規模女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」いよいよチケット発売！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする日本最大規模の女子学生参加型ランウェイイベント「学生ランウェイ」 が、2026年6月13日(土)、COMTEC PORTBASE にて名古屋初開催 されることが決定しました。

学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるランウェイイベント。「やってみたい」という気持ちを大切に、友だちと一緒に挑戦し、プロのサポートを受けながら本格的なステージに立つことができます。

・4月11日(土) 10:00よりチケット発売開始！学生ランウェイ公式サイト :https://gakusei-runway.com/

公式サイトではチケット情報、イベント概要と共に出演が発表された豪華ゲストの情報を確認することができます。

・豪華出演者続々と発表！

「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」開催につき、 ゲストの出演を発表しました。 Z世代から絶大な人気を誇るゲストのランウェイや、アーティストライブは学生ランウェイでしか見られないスペシャルなステージでお楽しみいただけます。

★ 会場をさらに盛り上げる！スペシャルライブ決定 ★

●話題の人気アーティストが名古屋に集結！

Z世代を中心に圧倒的な人気を誇る！唯一無二の世界観と中毒性のある楽曲、そして個性あふれるメンバーによるパフォーマンスで、SNSを中心に話題を集め続ける注目のアイドルグループきゅるりんってしてみての出演決定。さらに、8人組ダンス＆ボーカルグループALL INも出演。

人気アーティストによるライブパフォーマンスを通じて、会場を熱気に包み込み、イベントをより一層華やかに彩ります。

★ ゲストMCとして人気インフルエンサーの出演が決定 ★

●おさき・さくらがゲストMCとして出演決定！

ゲストMCとして、女子学生を中心に高い人気を集めるインフルエンサーのおさき、さくらの出演が決定。

SNSを中心に同世代から共感を集める存在として注目を集めており、等身大の発信で多くの支持を獲得している2名がMCとしてイベントを盛り上げます。

★ 話題の人気メンバー集結！総勢50名超の出演者が決定 ★

●今話題のモデル・インフルエンサーが学生ランウェイに登場！

SNS総フォロワー数約170万人を誇り、仲の良い家族の日常を発信することで多くの共感を集める人気ファミリークリエイターぽるぽるふぁみりーの出演が決定。さらに、ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」でカップル成立し、今話題の今井暖大。ファッションやステージシーンを中心に高い支持を集める林京介。そして明るく天真爛漫なキャラクターとおしゃれなファッションセンスで人気を集めるインフルエンサー中島結音も出演します。

そのほかにも、名古屋開催を盛り上げる人気ゲストを公式サイトにて公開中。ゲスト出演者は女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性や表現力でランウェイを華やかに彩りながら、学生たちの挑戦を後押しします。今後も豪華ゲストを順次発表していく予定です。

★大好評企画！「記念撮影会」開催決定！★

●憧れのゲストと近距離で交流できる記念撮影会、名古屋で開催決定！

大好評企画「記念撮影会」の開催が名古屋も決定！当日は豪華ゲストが登場し、来場者の皆様が先着で参加できる無料の記念撮影会を行います。憧れのゲストと近距離で写真が撮れる貴重なチャンスとなっており、大阪開催では長蛇の列ができるほどの盛り上がりでした。参加券はなくなり次第終了となりますので、是非お早めにご来場ください。（優先入場チケットをお持ちの方は通常の入場時間より30分早くご入場いただけます。）

【 全出演者情報 】2026年4月10日現在

※50音順

〈ARTIST〉

ALL IN、きゅるりんってしてみて and more

〈SPECIAL GUEST〉

今井暖大、金子みゆ、黒嵜菜々子、ジャスティスター、中島結音、永野好音、ねお、野咲美優、藤田みあ、ぽるぽるふぁみりー、まいきち、横田未来 and more

〈GUEST〉

相塲星音、岩間夕陽、岩本舜平、河村叶翔、久保田海音、久保田海羽、酒井理央、しょうやん男三兄弟、瀬乃真帆子、高橋かの、田中陽菜、田中陽莉、代田萌花、ちょき、土屋惺来、中里あいる、西野日菜乃、西本ヒカル、林京介、分離ヨーグルト、ユリナ、莉那、りりか and more

〈MC〉

MC AMI、大倉士門、おさき、さくら

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA

開催日程 2026年6月13日(土) 開場 15:30 開演 16:00 終演 20:30

開催場所 COMTEC PORTBASE

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

メディアパートナー ABEMA、TikTok、LINE VOOM

【 チケット情報 】

4月11日(土) 10:00より発売開始！

2F指定席+優先入場チケット \9,000

2F指定席チケット \7,000

1Fスタンディング+優先入場チケット \5,000

1Fスタンディングチケット \3,000

＜チケットに関するお問い合わせ＞

学生ランウェイ事務局

info@gakusei-runway.com / TEL (06) 6536-7787

最新の情報はホームページへ！

詳細を見る :https://gakusei-runway.com/