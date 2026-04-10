アーティストと芸人のディープなコラボレーション『DAIENKAI 2026』追加ラインナップ発表＆超オフィシャル先行チケット販売開始

吉本興業株式会社

2026年7月31日(金)、8月1日(土)、2日(日)の3日間、東京ガーデンシアターにて開催する『DAIENKAI 2026』の追加ラインナップが決定しました。

今回は新たに、打首獄門同好会やOmoinotake、ズーカラデルなど『DAIENKAI』初登場となる注目の豪華アーティストに6組に加え、『R-1グランプリ2026』で王者に輝いた今井らいぱちや、今年4月より上京したカベポスターなど芸人16組、計22組の追加ラインナップを公開しました。なお、超オフィシャル先行は4月11日(土)11:00より開始します。

魂を揺さぶるライブ演奏と、腹を抱えるほどの大爆笑。そして、ここでしか見られない表現者たちの意外な一面。音楽ファンはお笑いの熱量に驚き、お笑いファンは音楽の虜になる。互いのジャンルが共鳴し、大好きなアーティストや芸人がもっと愛おしくなる。

この夏、この場所でしか味わえない興奮を恒例の景色にするために。さらなる進化を遂げた第4回開催にご注目ください。

追加ラインナップ

＜アーティスト＞

打首獄門同好会、Omoinotake、ズーカラデル、

レイザーラモンRG withあるあるメタルオールスターズ、ジュースごくごく倶楽部、Zidol

＜芸人＞

今井らいぱち、エルフ、蛙亭、カベポスター、豪快キャプテン、さや香、ジョックロック、例えば炎、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、ななまがり、ビスケットブラザーズ、フースーヤ、めぞん、レインボー、笑い飯

『DAIENKAI 2026』公演概要

「DAIENKAI」は「大炎会」 アーティストの熱狂のライブで燃え上がる！

「DAIENKAI」は「大演会」 芸人のネタで大爆笑！

「DAIENKAI」は「大縁会」 コラボのケミストリーを堪能する！

「DAIENKAI」は「大宴会」 とにかく皆で盛り上がるフェスにしたい！

【日時】2026年7月31日(金) ／ 8月1日(土) ／ 8月2日(日)

開場10:00 開演11:00 終演21:30(予定)

【会場】東京ガーデンシアター(東京都江東区有明2丁目1-6)

【LINEUP】※黒太字追加出演者

<アーティスト> (50音順)

※3日間：計18組（各日：6組）の出演となります

Wienners、打首獄門同好会、Omoinotake、キュウソネコカミ、神聖かまってちゃん、四星球、ズーカラデル、超能力戦士ドリアン、BLUE ENCOUNT、THE BAWDIES、ヤバイTシャツ屋さん、レイザーラモンRG with あるあるメタルオールスターズ、ジュースごくごく倶楽部、Zidol、and more…!

<芸人> (50音順)

※3日間：延べ60組（各日：20組）の出演となります

※一部の芸人は、複数日程に出演いたします。

アインシュタイン、囲碁将棋、今井らいぱち、エバース、エルフ、オズワルド、蛙亭、ガクテンソク、カベポスター、銀シャリ、金属バット、豪快キャプテン、コットン、さや香、ジェラードン、ジョックロック、たくろう、例えば炎、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、ドンデコルテ、ななまがり、ニッポンの社長、ニューヨーク、バッテリィズ、ビスケットブラザーズ、フースーヤ、紅しょうが、マユリカ、ミキ、見取り図、めぞん、ヨネダ2000、レインボー、ロングコートダディ、笑い飯、and more…!

※上記出演者（アーティスト・芸人）は7月31日(金)、8月1日(土)、8月2日(日)いずれかの出演を予定しています。

※日割りラインナップ、タイムテーブルは後日発表いたします。

主催：吉本興業株式会社

企画・制作：よしもとブロードエンタテインメント／吉本興業株式会社

〇HP：https://daienkai.com

〇X：https://x.com/daibakushow_y

〇Instagram：https://www.instagram.com/daibakushow_y

チケット情報

【チケット席種・料金】

・超三日ぶっ通し券：28,000円(税込)

・前二日ぶっ通し券(7月31日、8月1日)：19,000円(税込)

・後二日ぶっ通し券(8月1日、8月2日) ：19,000円(税込)

・一日券：10,000円(税込)

※お席は全て指定席です。

※超三日ぶっ通し券は三日間とも同席です。また、前二日ぶっ通し券／後二日ぶっ通し券は二日間とも同席です。

※超三日ぶっ通し券はアリーナ確約のチケットとなります。

※当公演の先行販売でのお席は、全てランダムとなり、抽選で座席を決定いたします。

受付順に良席を保証するものではございませんので予めご了承ください。

＜超オフィシャル先行(超三日ぶっ通し券、前二日ぶっ通し券、後二日ぶっ通し券)＞

受付期間：4月11日（土）11:00～4月20日（月）11:00

当落発表：4月23日（木）18:00

販売：イープラス、FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット

決済方法：クレジットカードのみ

【注意事項】

※本公演のチケットに関するルールは、【DAIENKAI 2026】公式HPの注意事項に準じます。予め、ご確認の上、ご来場ください。

※チケットの発券開始は当選時にご確認いただけます。お席についてはチケット券面にてご確認ください。公演当日は必ずチケットを発券、ご持参の上、ご来場ください。

※未就学児入場不可、膝上の観覧不可、お1人様1枚チケットが必要となります。

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。

※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。

※イベント終了後、放送・配信の可能性がございます。