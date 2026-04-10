L′Arc-en-Ciel 結成35周年を記念したコラボカフェ「L′Arcafe 2026 at PARCO CAFE」渋谷、心斎橋、名古屋のPARCOで期間限定オープン！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区／以下、パルコ）は、L'Arc-en-Cielの結成35周年を記念したコラボカフェ「L'Arcafe 2026 at PARCO CAFE」を、渋谷、心斎橋、名古屋のPARCOに展開する「THE GUEST CAFE BY PARCO」3店舗にて、期間限定でオープンいたします。

本コラボカフェでは、L'Arc-en-Cielの35周年を祝う、特別な空間をご用意。カフェは、「CAFE TIME」と「BAR TIME」の2部制で展開し、これまでに紡がれてきた楽曲の数々から着想を得た、オリジナルコラボカフェメニューをご提供いたします。

時間帯によって提供メニューが一部異なるため、訪れるたびに新たな魅力をお楽しみいただけます。

さらに、5月30日（土）に発売される「L'Arc-en-Ciel 35th L'Anniversary Whisky」を使用した、L'Arcafe特製アルコールメニューもご用意いたします。

併設のグッズショップでは、ピクセル仕様のイラストを使用したアイテムをはじめ、多数のL'Arcafeオリジナルグッズも販売予定です。

詳細は、続報をお待ちください。

L'Arcafe 2026 at PARCO CAFE 開催概要

本カフェのご利用は「ノベルティ付き予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内いたします。混雑時、整理券をお持ちでないお客様はご案内できない場合がございますので、事前に「ノベルティ付き予約整理券」 をご購入のうえ、カフェへご来場いただくことを推奨いたします。

詳細はカフェ公式サイトをご確認ください。

オリジナルコラボレーションメニュー（一部抜粋）

カフェ公式サイト :https://cafe.parco.jp/event/larcafe2026[表: https://prtimes.jp/data/corp/3639/table/3822_1_49ce9615d1379f040eeed80f47161bb5.jpg?v=202604100651 ]

店内でご飲食いただいた方には、おひとり様につき1枚、ペーパーランチョンマット（A3） をプレゼント。「CAFE TIME」「BAR TIME」で異なるデザインをご用意しております。

また、フード、スイーツ、タパス、ドリンクのいずれか１品ご注文につき、オリジナルコースターをランダムで1枚プレゼントいたします。

＊詳細や画像は後日発表いたします。

＊写真はイメージです。実際の提供時とは異なる場合がございます。

＊記載の価格は税込予価です。

FOOD MENU（一部抜粋）

White Feathers Pasta \ 1,760 (税込) ※CAFE TIME限定のご提供ですTHE BLACK ROSE PASTA \ 1,760 (税込) ※BAR TIME限定のご提供ですforbidden burger \ 1,760 (税込) ※オリジナルバーガー袋付き

DESSERT MENU（一部抜粋）

C'est le Fromage \ 1,760 (税込) ※CAFE TIME限定のご提供ですルシエルちゃんパフェ \ 1,760 (税込)35th L'Anniversary PLATE \ 2,530 (税込) ※オリジナルカード付き

TAPAS MENU

TAPAS 3品セット \ 1,650 (税込) 単品 \ 550 (税込)

TAPASは、5品よりお好きな3品をお選びいただけます。4品以上をご希望の場合は、単品として追加注文も可能です。

LOVE FLIESTama goes on虹ピクルス柴漬 -lose control-乳 World

DRINK MENU（一部抜粋）

ルージュベリーソーダ/hyde \ 990 (税込)オーロラスパークリングモクテル/ken \ 990 (税込)ソイバナナドリンク/tetsuya \ 990 (税込)マシュマロショコラドリンク/yukihiro \ 990 (税込)

L'Arc-en-Ciel 35th L'Anniversary Whisky MENU

※アルコールメニューのため、20歳未満の方はご注文いただけません

※仕入れ状況により、提供開始日が変更になる場合がございます

クロンダイククーラー風カクテル \ 1,210 (税込)ジンジャーハイボール \ 1,210 (税込)

L'Arc-en-Ciel

hyde (Vo.)、ken (Gt.)、tetsuya (Ba.)、yukihiro (Dr.)

1991年、tetsuyaを中心に大阪で結成。1994年7月、ビデオシングル「眠りによせて」でメジャーデビュー。1996年に発表した4thアルバム『True』が初のミリオンセラーを記録し、以降も数々のヒット曲を世に送りだす。ドームやスタジアムを舞台に圧倒的なライヴパフォーマンスを重ね、名実ともにモンスターバンドとして確固たる地位を築いてきた。

2026年、結成35周年のアニバーサリーイヤーを迎え、8月には「SUMMER SONIC 2026」にヘッドライナーとして初出演、また10月9日東京 国立代々木競技場第一体育館公演より全国7ヵ所16公演ツアーが予定されている。

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