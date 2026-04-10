【JAF札幌】キーワードを集めて応募！総額10万円相当の賞品(合計)が当たるキャンペーンを4月10日開始

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）札幌支部（支部長：横井 隆）は、4月10日(金)から6月30日(火)まで、道内の優待施設や自治体など計8団体と連携した初の共同企画を実施します。

賞品イメージ：地域の特産品やグルメ、体験・招待券、商品券など、北海道を満喫できるラインナップをご用意！

期間中は、総額10万円相当の賞品が当たるプレゼント企画に加え、各施設で利用できる期間限定の特別優待を実施。楽しみながら北海道内を巡るきっかけを創出し、周遊観光の促進と地域活性化を図ります。

応募はこちら（特設サイトへ） :https://area.jaf.or.jp/special/2025/hokkaido/sapporo/spring-lp?utm_campaign=01prtimes&utm_source=2026-001&utm_medium=referralJAFホームページへ遷移します

・参 加：記事を読んでキーワード8個を集めて応募(会員限定）

・特 典：賞品総額10万円分(合計）＋期間限定の特別優待(JAFアプリクーポン）

■キーワードを集めて参加施設からのプレゼント【総額10万円相当】に応募できます

賞品画像（イメージ）：地域の特産品やグルメ、ディナーペア招待券などの体験型賞品、商品券など、北海道を楽しめる賞品を多数ご用意しています。

本キャンペーンでは、特設サイトにて「JAF×人気優待施設」コラボ特集を配信します。各施設の特徴やこだわりを深掘りした紹介記事を読んで、記事内に隠れているキーワードを【8個】集めることで、プレゼント企画に応募できます。

■普段よりお得「特別優待」も同時開催

キャンペーン期間中は、各優待施設にて使用できるＪＡＦアプリクーポンを配信します。記事を読んで気になった施設を実際に訪れるきっかけとなり、北海道内のお出かけをより楽しんでいただける内容です。

※特別優待の内容は、特設サイト内の各優待施設紹介ページをご確認ください。

■JAF × 優待施設が一緒に考えた「特別企画」

JAFアプリクーポン（画像はイメージ）参加企業・団体のみなさま

本企画は、JAF札幌支部が会員サービスのさらなる充実を目的に、地域の優待施設等と実施した合同会議から誕生した新しい試みです。

施設との意見交換をおこない検討を重ねる中で、各施設の魅力を活かしつつ、会員の皆さまに楽しみながらご参加いただける企画となっています。

■キャンペーン概要

- 期 間：2026年4月10日（金）～6月30日（火）- 参加方法： 特設サイト内の記事を読み、キーワードを収集して専用フォームから応募※JAF会員限定- 特別優待： 期間中、各施設にて期間限定の会員優待サービスを実施

※詳細は特設サイト内の各施設紹介ページをご確認ください。

- 協力施設・団体

・幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば・札幌交響楽団・さっぽろ羊ヶ丘展望台

・シーニックバイウェイ北海道・シャトレーゼガトーキングダムサッポロ・松尾ジンギスカン

・三笠市・道の駅むかわ四季の館※参加企業名は五十音順で記載。

応募はこちら（特設サイトへ） :https://area.jaf.or.jp/special/2025/hokkaido/sapporo/spring-lp?utm_campaign=01prtimes&utm_source=2026-001&utm_medium=referralJAF公式ホームページへ遷移します