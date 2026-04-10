RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)より、Ed Hardyとのコラボレーションアイテムが発売！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランドRODEO CROWNS WIDE BOWL (ロデオクラウンズ ワイドボウル)は、ロックテイスト溢れる斬新なデザインが魅力で、LAを中心に多数のセレブが愛用している「Ed Hardy」とのコラボレーションアイテムを4月10日(金)に発売いたします。

「自由なアートをライフスタイルに表現」をテーマに、鮮やかな刺繍やプリント、ラインストーンなどによって生み出されるロックテイスト溢れる斬新なタトゥーデザインが人気のEd Hardy。

2000年代には多くのセレブたちが愛用し、LAファッションとして世界中でブームになりました。さらに現在、Y2Kファッションとして新たな層にも注目されています。

今回のコラボレーションでは、Ed Hardyのアイコニックなアートでもあるイーグルやハート、バラなどを、ジップパーカーやTシャツ・シアー素材のトップス・キャップにふんだんにデザインしました。

また、Tシャツとジップパーカーは2サイズ展開で、ユニセックスでの着用はもちろん、好みのスタイリングやシルエットに仕上がるようなサイジングにデザインされています。

【特設サイト】

https://www.ec-store.net/sws/secure/rcwb_260410collab.aspx

【LOOK】

【商品展開】

(Ed Hardy)シアーロングスリーブTシャツ

Number：420JSA01-2591

Color：O/WHT_迷彩_L/PNK_BLK

Size：Free

\4,950 tax in

(Ed Hardy)レースキャミソール

Number：420JSA01-2571

Color：BRN_BLK_L/PNK_O/WHT

Size：Free

\4,400 tax in

(Ed Hardy)Eagle Tシャツ

Number：426JSA01-0471

Color：BLK_O/WHT

Size：M_L／ユニセックス

\4,400 tax in

(Ed Hardy)ETERNAL LOVE Tシャツ

Number：426JSA01-0481

Color：O/WHT_BLK

Size：M_L／ユニセックス

\4,400 tax in

(Ed Hardy)ZIPパーカー

Number：426JSA01-0491

Color：T.GRY_O/WHT_BLK

Size：M_L／ユニセックス

\6,600 tax in

(Ed Hardy)キャップ

Number：420JSA01-2581

Color：IVOY_BLU_迷彩_BLK

Size：Free

\4,400 tax in

【販売詳細】

・RODEO CROWNS WIDE BOWL全国店舗 https://www.rodeocrowns.jp/shoplist/

2026年4月10日(金)

・SHEL'TTER WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/secure/rcwb_260410collab.aspx

2026年4月10日(金) 12:00～

・ZOZOTOWN https://zozo.jp/brand/rodeocrownswidebowl

2026年4月10日(金) 12:00～

【Ed Hardyコンセプト】

Ed Hardyは鮮やかな刺繍やプリント、ラインストーンなどによって生み出されるロックテイスト溢れる斬新なデザインが魅力で、LAを中心に多数のセレブが愛用している事でも知られています。

ライフスタイルそのものを表現する事をブランドコンセプトに、ファッションだけにとどまらない

自由な発想とエンターテイメント性を重視した独自の世界観で幅広く展開しています。

【RODEO CROWNS WIDE BOWLブランドコンセプト】

SKATER、SURF、CULTURE をベースに、HEALTHYな身体を引き立たせるオーセンティックな素材のTEEとDENIM。PEACEFULでTIMELESS 、DAILYなORIGINAL BRAND。

HP) https://rodeocrowns.jp/

WEBSTORE) https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB

Instagram) ＠rodeocrowns_official https://www.instagram.com/rodeocrowns_official/

X) https://x.com/RODEOCROWNS2004

【会社概要】

・名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業： 2000年3月

・代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/