経済産業省・東京証券取引所が実施する「DX注目企業2026」に選定されました

株式会社 いい生活

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、経済産業省および東京証券取引所より「DX注目企業2026」に選定されましたことをお知らせいたします。

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https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html

■概要

「DX銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化のために、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業を評価・選定する制度で、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定するものです。

その中でも「DX注目企業」は、特に企業価値貢献部分において注目されるべき取り組みを実施している企業として評価・選定されるものです。本年度は、上場企業約3,900社の中から、当社の取り組みが評価され、「DX注目企業2026」に選定されました。

いい生活は今後も、不動産業界に特化したSaaSのリーディングカンパニーとして、業界全体のDX推進に一層の力を注いでまいります。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

・株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社いい生活 マーケティング本部 広報部

TEL：03-5423-7836（平日9時～18時） E-Mail：contact.pr@e-seikatsu.co.jp