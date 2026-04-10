うちゅうニンジャ編クライマックス！　低学年向け読み物『おすしかめんサーモン　うちゅうニンジャへん』第3巻が4月10日に配信開始。最終決戦の相手は……タコヤキ！？

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月10日に電子書籍『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん 3 タコヤキしょうぐんとウルトラさいしゅうけっせん！』の配信を開始いたしました。

【読書の入り口は「遊び」から！】

「うちの子、なかなか本を読んでくれない……」、そんな悩みを持つ親御さん必見！ 子どもたちが大好きなお寿司がヒーローになって戦う、低学年向け王道読み物「おすしかめんサーモン」シリーズの最新作が登場です。 本作は、ただ読むだけでなく、物語の途中に迷路やダジャレ、視覚ギミックなどの「遊び」が散りばめられているのが最大の特徴。「次はどうなるの？」というワクワク感とともに、遊びながら自然と読書習慣が身につく、小学校低学年にぴったりの一冊です。

【おすすめポイント】

■うちゅうニンジャ編、ついに完結！ 今回の敵は「タコヤキ」！？

正義のヒーロー・おすしかめんの前に立ちはだかるのは、なぞの「うちゅうニンジャぐんだん」。今回の最終決戦の舞台は、ワナだらけの「カラクリじょう」です。ボスとして現れたのは、巨大な「タコヤキしょうぐん」！ 彼はなんと、宇宙中の人々に力ずくで「タコヤキが一番うまい」と認めさせる計画を立てていました。このピンチに、おすしかめんはどう立ち向かうのでしょうか？

■衝撃のサプライズ！ 第2巻に登場した「くノ一」の正体が明らかに！

前作でさらわれてしまったカッパのヒロイン・マッキー。おすしかめんたちが彼女を助けに向かうと、そこには驚きの光景が待っていました。「くノ一」として現れたキャラクターが仮面を脱ぐと……！？ シリーズ史上一番のサプライズ展開をお見逃しなく。マッキーも登場するので、お楽しみに！

■迷路・パズル・スマホを動かすギミックも！ 飽きさせない「遊び」の数々

本作には、子どもが夢中になる仕掛けが盛りだくさんです。

●カラクリじょうの迷路：敵に見つからないように進む「かくれみのじゅつ」！

●さかさことば地獄：反対から読んでも同じ文を探して脱出！

●回転ギミック：タブレットやスマホをぐるぐる回すと、絵が回り出す不思議な仕掛け。

●錯覚クイズ：どっちのタコヤキが大きい？ 知恵を使って敵の裏をかけ！

■「ウルトラのりまき」でパワーアップ！ 超高速の回転ずし攻撃！

物語のクライマックスでは、おすしかめんとその仲間の全員がパワーアップする「ウルトラのりまき」が登場。「にんぽう ちょう高そく回転ずしーっ!!!」 おすしかめん、マジックインチキ、そしてマッキーの3人が力を合わせて放つ必殺技は、迫力満点です。

【著者】

＜土門トキオ プロフィール＞

東京都生まれ。日本漫画家協会会員。漫画のほか、なぞなぞ、迷路などの児童書を執筆。最近は落語や漫才台本も手がける。

『なぞなぞ1ねんせい』『おえかきパズル』（共にGakken）ほか著書多数。

＜川崎タカオ プロフィール＞

イラストレーター＆漫画家。1975年生まれ。神奈川県出身、東京都在住。著書に漫画『待ちぼうけ紳士』（青林工藝舎）、絵本『ガムのようせい』作画（原作＝笑い飯／岩崎書店）など。

■「おすしかめんサーモン」の4コマまんがや読み物が

＼まんがサイト「ガッコミ」で配信中／

（株）Gakkenが運営するまんがサイト「ガッコミ」にて、オリジナル4コマまんが『おすしかめんサーモン』や、読み物のこれまでのお話の一部が好評配信中。

まんがやお話を読みながら、お寿司のネタや魚の秘密・マメ知識を楽しく学べます。

▼ガッコミについて

「ガッコミ」は「心がうごく、世界が広がるまんがサイト」をキャッチフレーズとして、子どもも大人も楽しめるよう設計された無料のまんがサイトです。

「ガッコミ」には、このサイトに集まる人たちの心を、ガッとつかんで放さない、そんな作品との出会いの場＝コミュニティとなるように、という願いが込められています。

▼まんがサイト「ガッコミ」

https://gakcomic.gakken.jp/

▼Gakken まんが＆ガッコミ編集部【公式】X（旧Twitter）アカウント

https://twitter.com/g_manganichirek

［商品概要］

＜電子書籍＞

■『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん 3

タコヤキしょうぐんとウルトラさいしゅうけっせん！』

作：土門トキオ、絵：川崎タカオ

希望小売価格：550円（税込）

配信日：2026年4月10日

ページ数：43ページ

ISBN：978-4-05-923661-0

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYHFY718/

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/007c0547bb9d35cc8b08b75f490d19ab/

【『うちゅうニンジャへん』1～2巻（電子書籍）も好評発売中】

■『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん

オールスターきせきのかいせんどん！』

作：土門トキオ、絵：川崎タカオ

希望小売価格：550円（税込）

配信日：2025年11月10日

ページ数：41ページ

ISBN：978-4-05-923431-9

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G19RPFB9/

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/127c59c992563ea9a434ac6bb9947996/

■『おすしかめんサーモン うちゅうニンジャへん 2

なぞのくノ一と ワナだらけのカラクリじょう』

作：土門トキオ、絵：川崎タカオ

希望小売価格：550円（税込）

配信日：2026年1月30日

ページ数：41ページ

ISBN：978-4-05-923584-2

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKF2R5XL/

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/cc019a850b133aa7b5b7e8cbee422e81/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開