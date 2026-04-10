リサイクル事業の強化に向けた粉砕事業の集約のおしらせ

品川リフラ株式会社

品川リフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原弘之、以下「当社」）は、循環型社会の実現に向けて推進している耐火物リサイクル事業のさらなる強化を目的として、当社子会社である品川ゼネラル株式会社が行っている粉砕事業を、長年、当社と協力関係にある粉砕事業を専門とする品川窯材株式会社へ2026年８月31日に事業譲渡することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

背景と目的

当社は、使用後耐火物のリサイクルフローを構築し、持続可能な資源循環に取り組んでいます。粉砕処理工程については、当社子会社および協力会社の2社体制で対応してきましたが、今後の処理量拡大を見据え、より高度で効率的な処理体制が求められています。そこで、粉砕技術や設備保全能力に優れた協力会社へ事業を集約し、体制を一本化することで、以下の強化を図ります。

今回の事業集約によって期待される効果- リサイクル原料処理能力の強化粉砕事業を専門会社に集約することで、生産性と供給能力を高め、増加するリサイクル原料需要に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築します。- 事業運営の効率化・安定化事業運営会社を統合することで、設備稼働の安定化、運営効率の向上が期待されます。今後の方針

粉砕処理事業の集約を通じて、耐火物リサイクル事業のさらなる高度化と環境負荷低減に資するサーキュラーエコノミーの推進を強化し、引き続き持続可能な未来に貢献するリサイクル事業の拡大に取り組んでまいります。

品川ゼネラル株式会社 会社概要

本社所在地 岡山県備前市

設立年月 1938年 8月

代表取締役社長 高橋 陽一

事業内容 作業請負、原料粉砕、梱包資材・一般資材の仕入れ販売、食堂運営

化学工業製品(吸着剤・オゾン分解剤・脱臭剤・乾燥剤)の製造・販売

ドライクリーニング用製品(溶剤清浄剤・フィルター)の製造・販売、

その他鉱物の採掘、加工並びに販売

コーポレートサイト https://shinagawa-general.co.jp/

品川窯材株式会社 会社概要

本社所在地 岡山県備前市

設立年月 1966年9月

代表取締役社長 田中 剛

事業内容 耐火物原料の粉砕加工、使用後耐火物のリサイクル、高品質の輸入原料、

ベントナイトの製造販売 他

コーポレートサイト https://shinagawayozai.co.jp/

品川リフラ株式会社 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/29_1_6ee4de7129c49ea9816cc2f07e076687.jpg?v=202604100651 ]