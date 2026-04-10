【Dior】2026年フォール コレクションのキャンペーンが公開

クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qgsVMWHvZs4 ]

ブルーグレーのマンサード屋根とゴールドのルテシアンストーンが調和する、オスマン様式の建築が彩るパリの街を舞台に、バック・エリソンが撮影した2026年フォール コレクションのキャンペーンが公開されました。中世の紋章は、18世紀の華やかさと、プレッピーな雰囲気のフォーマルさと並列されています。この瞬間を捉えるために過去と現在が衝突し、着飾る美学における喜びとそのおおらかさを伝えます。

「ディオール アーチー」バッグや「ディオール ローディー」シューズ、「ディオール メダリオン」ベルト、そして遊び心にあふれたバッグチャームをはじめとする2026年フォール コレクションのアイテムの数々は、全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

(C) Buck Ellison(C) JEAN MARIE BINET(C) JEAN MARIE BINET(C) Buck Ellison(C) JEAN MARIE BINET(C) Buck Ellison「ディオール アーチ―」 バッグ \640,000サンフラワー バッグチャーム \140,000「ディオール メダリオン」ベルト \155,000「ディオール ローディー」シューズ \170,000

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