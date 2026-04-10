【Dior】2026年フォール コレクションのキャンペーンが公開
クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qgsVMWHvZs4 ]
(C) Buck Ellison
(C) JEAN MARIE BINET
(C) JEAN MARIE BINET
(C) Buck Ellison
(C) JEAN MARIE BINET
(C) Buck Ellison
「ディオール アーチ―」 バッグ \640,000
サンフラワー バッグチャーム \140,000
「ディオール メダリオン」ベルト \155,000
「ディオール ローディー」シューズ \170,000
【お問合せ先】
ブルーグレーのマンサード屋根とゴールドのルテシアンストーンが調和する、オスマン様式の建築が彩るパリの街を舞台に、バック・エリソンが撮影した2026年フォール コレクションのキャンペーンが公開されました。中世の紋章は、18世紀の華やかさと、プレッピーな雰囲気のフォーマルさと並列されています。この瞬間を捉えるために過去と現在が衝突し、着飾る美学における喜びとそのおおらかさを伝えます。
「ディオール アーチー」バッグや「ディオール ローディー」シューズ、「ディオール メダリオン」ベルト、そして遊び心にあふれたバッグチャームをはじめとする2026年フォール コレクションのアイテムの数々は、全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。
(C) Buck Ellison
(C) JEAN MARIE BINET
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(C) Buck Ellison
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(C) Buck Ellison
「ディオール アーチ―」 バッグ \640,000
サンフラワー バッグチャーム \140,000
「ディオール メダリオン」ベルト \155,000
「ディオール ローディー」シューズ \170,000
＠Dior #Dior #ディオール #DiorFall26
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/CrE9H