苗場プリンスホテルの冬季300名採用を「スポットBPO」で完結

株式会社ダイブ

全国5,900施設以上の観光施設に特化した人材サービス事業を行う株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、日本屈指のスノーリゾート「苗場プリンスホテル」に対し、観光業特化型SaaS「ハッサク」と実務代行を組み合わせた「スポットBPO」の提供を通じ、冬季300名規模の採用支援を実施いたしました。

本支援では、人材エージェント対応やスタッフの書類管理といった実務を代行することで、特定の担当者への業務集中を解消し、長時間労働の削減に寄与いたしました。また、採用進捗を「ハッサク」上でリアルタイムに可視化したことにより、早期の人件費予測やデータに基づく適切な採用可否の判断を可能にするなど、人事管理体制の構築を支援いたしました。

【取り組み概要】

- 契約開始日：2025年11月1日- 対象施設：苗場プリンスホテル- 管理範囲：冬季スタッフ（約300名規模）の採用進捗管理、40社以上の人材エージェント調整、 スキルシート等書類の一元管理、着任案内、欠員時の後任手配代行- 使用システム：ダイブ開発の「ハッサク」導入による業務一元化

［ハッサクについて］

■スポットBPO導入の背景

- 詳しくはこちら：https://lp.ha-saku.com/(https://lp.ha-saku.com/)

毎年冬季に約300名のスタッフを確保されている苗場プリンスホテルでは、40社を超える人材エージェントへのオーダーや膨大な書類管理が特定の担当者に集中し、慢性的な長時間労働が大きな課題となっていました。

また、採用の進捗状況データが散在していたことから、リアルタイムな充足状況の把握に時間を要し、現場の不安感から必要以上の人数を確保してしまう「過剰採用」のリスクも懸念されていました。

ダイブでは、このような属人化による管理業務の不安定さを解消し、シーズン本番を前に円滑な人事管理体制を構築すべく、冬季の数ヶ月間に特化して人事機能を拡張する「スポットBPO」を提案いたしました。システムによる情報の一元化と、ダイブのBPOチームによる実務代行を組み合わせることで、突発的な欠員への迅速な対応や、煩雑な情報整理をワンストップで行える環境を共に整備してまいりました。

■苗場プリンスホテル

苗場地区 管理部門 支配人 山本 和幸 様コメント

最大の狙いは、人的リソースの適正配分と長時間労働の撲滅でした。苗場では毎年300名以上のスタッフを新規採用しますが、職種や入寮枠などの緻密な調整業務が通常業務を持つ担当者に集中し、大きな負担となっていました。シーズン本番前ではありましたが、管理業務の安定稼働を実現させるためスポットBPOの導入を決断しました。

リアルタイムで充足状況が見える化されたことで、人件費コントロールの精度も格段に向上しました。リゾート型ホテルにとって、期間限定で活用できるBPOは、今後の人材問題を解決する非常に有効な選択肢であると感じております。

苗場プリンスホテル サービス チーフマネジャー 田島 恒史 様コメント

現在はBPOチームから整理された情報が届くので、返信の負担が減り採用までのスピードが上がりました。以前は就業開始時期の変更時に情報を探し直す手間がありましたが、現在はBPOチームが統一されたフォーマットに合わせて情報を整えてくれているため、即座に状況を遡れます。

また、就業辞退の際も迅速に後任手配が進むため不安がなく、以前は気づくのが遅れがちだった「就業期間の延長確認」の進捗まで把握できるほど、工数の変化を実感しています。

今後はより現場のメンバーにもシステムを活用してもらい、より良い採用活動につなげていきたいと考えています。

苗場プリンスホテル 管理 アシスタントマネジャー 齋藤 多広 様コメント

以前は紅葉シーズンの営業に40社以上の人材エージェントから電話が入るなど、対応に追われ自身が出勤を増やしてしのぐしかありませんでした。導入後はスタッフのリストが一元化され、スタッフ300名分の書類から探していた手間も、就業しているスタッフさんの名前検索機能ひとつで解決。40社への一括案内や、BPOチームが現場と直接連携してくれるので、私への直接の電話確認は劇的に減少しました。

採用業務から軽減されたことで、勤怠管理や人件費報告、寮の管理といった本来のコア業務に注力できるようになりました。最大の成果は、1月の段階でシーズン終了までの人件費予測ができたことです。充足状況が可視化されたことで、現場責任者とも『いつ採用をストップするか』という判断をデータに基づき円滑に行えるようになりました。今回導入していなければ通常業務が回らなくなっていたかもしれません。

■今後の展望

今回の「スポットBPO」導入により、苗場プリンスホテルは属人化していた採用業務から脱却し、データに基づいた効率的な人事管理への転換を実現いたしました。

ダイブは今後も、観光業界特有の繁閑差や人手不足という課題に対し、SaaS「ハッサク」とBPOを掛け合わせた柔軟なソリューションの提供を拡大してまいります。全国の観光施設が、従業員のフォローやお客様へのサービス向上といった本来の付加価値業務に専念できる環境を整え、観光業界の持続可能な運営体制を後押ししてまいります。

▼導入事例について：記事の全文は、下記リンクよりご覧いただけます。

https://lp.ha-saku.com/works/naebaprincehotel.html

▼観光業界特化型SaaS「ハッサク」に関連するリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000034289.html

【株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド・概要】

会社名 ：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

設立 ：2021年12月

代表取締役社長 ：代表取締役社長 社長執行役員 金田 佳季

本社所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋ー丁目16番15号

サイト ：https://www.seibuprince.com/ja

【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

設立 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-１-12 PMO新宿御苑前2F

サイト ：https://dive.design/