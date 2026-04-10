熱海で人気のお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」がIZU-ICHIに2026年4月25日（土）オープン

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

熱海にある複合型リゾートATAMI BAY RESORT KORAKUEN（所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1、代表取締役社長 総支配人 向坂 雄典）は、2026年4月25日（土）に、熱海で人気のお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」の熱海市内2号店となる「熱海さとり本店 後楽園店」をIZU-ICHIにオープンいたします。

なお、店舗の場所としては、「伊豆フルーツバー」が2026年4月12日（日）をもちまして営業を終了し、同区画に「熱海さとり本店 後楽園店」として生まれ変わります。

店舗概要

「熱海さとり本店 後楽園店」店舗イメージ

【店舗名】

熱海さとり本店 後楽園店

【オープン日】

2026年4月25日（土）

※オープン予定地で営業しております「伊豆フルーツバー」は2026年4月12日（日）をもって営業を終了いたします。（4月13日（月）～4月24日（金）は改修工事を実施いたします。）

【営業時間】

10:00～17:00 ※不定休

【場所】

静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUENのIZU-ICHI内

【商品】

「熱海さとり本店」で人気の「お濃茶ラテ（680円～）」や「熱海さとり本店 後楽園店」オリジナルの「お濃茶ティラミス（550円）」などの販売を予定しています。（「お濃茶ラテ」は、黒糖蜜入りと「熱海さとり本店 後楽園店」オリジナルの静岡みかんレモンを含めた3種類をご用意予定）

「お濃茶ラテ」 イメージ「お濃茶ティラミス」 イメージ

『熱海さとり本店』とは

一般的に目にする「薄茶(お薄)」の2倍もの量の抹茶を贅沢に使用し、とろりと練り上げた、抹茶本来の爽やかさとまろやかな旨味が味わえる特別な一服「お濃茶」。古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶の魅力を「もっと多くの若い人にも知ってもらいたい」「新しい抹茶スイーツで熱海を盛り上げたい」そんな思いを込めて、お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」が誕生しました。

「熱海さとり本店」は、創業110年以上の歴史をもつ老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるようにと「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶「さとり」を贅沢に使用した“お濃茶スイーツ”専門店です。

店内で練り上げたお濃茶でつくる、抹茶の美味しさを最大限に引き出した“お濃茶スイーツ”の数々をお楽しみいただけます。

ATAMI BAY RESORT KORAKUENについて

熱海にある「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、全室オーシャンビューの「タワー館」と多様な客室を備えた「AQUA SQUARE（アクア スクエア）」から成る熱海後楽園ホテルをはじめ、熱海最大級の日帰り温泉「オーシャンスパ Fuua（フーア）」、豪快なグリル料理や焼き立てのピザが楽しめるレストラン「HARBOR’S W（ハーバーズ ダブル）」や豊かな伊豆の食を取り揃えたフードマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」が集まるIZU-ICHI（イズイチ）を展開し、宿泊・日帰り温泉・ショッピングをお楽しみいただける複合型リゾート施設です。客室189室、約700名まで収容できる大型コンベンションホールをはじめ、バリエーションに富んだ宴会場も完備しております。東京から新幹線で約50分、JR「熱海駅」と「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」間で無料の送迎シャトルバスも運行しております。

◎名称：ATAMI BAY RESORT KORAKUEN

◎場所：静岡県熱海市和田浜南町10-1

◎主要施設：宿泊施設「熱海後楽園ホテル」（計189室）

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」、 レストラン「HARBOR’S W 」

◎URL：https://www.atamibayresort.com

◎運営会社：株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

◎お客様からのお問い合わせ先：予約センター TEL：0557-81-0041

※都合により、内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

※価格表記は全て税込です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

〒413-8626 静岡県熱海市和田浜南町10-1

経営企画創造 TEL 0557-31-2002