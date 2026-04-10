『デサント』ブランドにて陸上・長距離　井川 龍人選手とアドバイザリー契約を締結

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：嶋田 剛）は、『デサント』ブランドにおいて、旭化成 陸上部に所属する井川 龍人（いがわ りゅうと）選手とアドバイザリー契約を締結いたしました。

井川選手は、早稲田大学時代、箱根駅伝に4年連続出場しエースとして活躍しました。旭化成 陸上競技部に加入後はさらなる進化を遂げ、2025年ニューイヤー駅伝では区間賞を獲得し、チームの優勝に貢献しました。また、同年の日本選手権5000mで優勝するなど、圧倒的なラストスパートを武器に、名門・旭化成の柱としてチームを牽引しています。日本長距離界のトップランナーとして、今後は国内のみならず、世界を舞台にさらなる活躍が期待されています。

今後、ランニングシューズ（ロードレース用）、トレーニングウェア、トレーニングシューズ等のサプライを通じて井川選手をサポートしてまいります。また、井川選手を起用した店頭販促やプロモーション活動を実施するとともに、同選手からのアドバイスを商品開発に活用してまいります。

※競技シーンで着用するウェアについては当社で展開する『MoveSport』ブランドでの契約となります。

井川選手のビジュアルを活用したランニングカテゴリー特集ページ：https://store.descente.co.jp/descente/feature/des_training_running

【井川 龍人選手からのコメント】

「このたび、デサントジャパン株式会社とアドバイザリー契約を締結できたことを大変嬉しく思います。自分の強みを磨き続け、勝負にも記録にもこだわった走りで、世界に挑戦していきます。デサントジャパン株式会社のプロダクトとともに競技力を高めると同時に、選手としての感覚を製品づくりに還元し、より良いプロダクトの開発に貢献していきたいです。」

【井川 龍人選手 プロフィール】

所属：旭化成

生年月日：2000年9月5日

出身地：熊本県

出身校：早稲田大学

種目：長距離

主な戦績：

2025年

ニューイヤー駅伝（第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会） 区間賞（チーム優勝）

第109回日本陸上競技選手権大会 5000m 優勝