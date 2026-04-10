『デサント』ブランド 大阪・心斎橋および難波エリアに直営店を2店舗オープン

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社は、『デサント』ブランドの直営店展開を強化しており、このたび大阪に3つの店舗を新たに展開いたします。『デサント』ブランドの直営店として、4月10日（金）に「DESCENTE なんばパークス」、および4月25日（土）に大阪に新たに誕生する商業施設「クオーツ心斎橋」に「DESCENTE クオーツ心斎橋」をそれぞれオープンします。

「DESCENTE なんばパークス」「DESCENTE なんばパークス」

「DESCENTE なんばパークス」、「DESCENTE クオーツ心斎橋」について

プレミアムスポーツブランドである『デサント』が長年培ってきた「モノづくり」の精神とその世界観を、関西の皆様により身近に、そして深くお届けすることを目指し、活気あふれる商業・ファッションの中心エリアである心斎橋および難波エリアに出店いたします。

本格的なスポーツシーンはもちろん、ビジネスシーンから日常まで『デサント』ならではのプロダクトで幅広いお客様の多様なニーズに寄り添います。

より多くのお客様にブランドの世界観や製品の機能性を直接体感いただけるよう、今後も東京・大阪などの都市圏や主要都市を中心に、出店を継続してまいります。

また、直営店の展開に加え、ゴルフカテゴリーにおいては、4月15日（水）に大丸心斎橋店にゴルフブランドの複合店「DESCENTE STORE GOLF 心斎橋」をオープンします。同店では、『デサント（ゴルフ）』、『マンシングウェア』、『ランバン スポール』を取り扱い、各ブランドの最新コレクションをワンストップで比較・体感いただくことで、競技志向からファッショナブルなスタイリングまで、幅広いニーズにお応えします。複数のブランドが集結することで生まれる新たな価値を通じて、お客様のゴルフシーンをより豊かに彩ります。

【店舗情報】

店舗名：DESCENTE なんばパークス

オープン日：4月10日（金）

住所：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 2F

TEL：06-6599-9388

営業時間：11:00～21:00

店舗面積：61.35坪

店長：荻野 由晴

取り扱いカテゴリー：MIZUSAWA DOWN（水沢ダウン）、ALLTERRAIN（オルテライン）、TRAINING（トレーニング）、FOOTWEAR（フットウェア）、ACC（バッグ＆アクセサリー）

※難波エリアでは「DESCENTE 高島屋 大阪」においてゴルフカテゴリーを取り扱っております。

店舗名：DESCENTE クオーツ心斎橋

オープン日：4月25日（土）

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 4F

TEL：06ｰ4708-3171

営業時間：10:00～20:00

店舗面積：50.18坪

店長：小川 賢司

取り扱いカテゴリー：MIZUSAWA DOWN（水沢ダウン）、ALLTERRAIN（オルテライン）、SKI（スキー）、TRAINING（トレーニング）、FOOTWEAR（フットウェア）、ACC（バッグ＆アクセサリー）

※心斎橋エリアでは「DESCENTE STORE GOLF 心斎橋」においてゴルフカテゴリーを取り扱っております。

店舗名：DESCENTE STORE GOLF 心斎橋

オープン日：4月15日（水）

住所：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 8F

TEL：06-6121-2554

営業時間：10:00～20:00

店舗面積：38.21坪

店長：金子 佳広

取り扱いブランド：『デサント（ゴルフ）』、『マンシングウェア』※メンズのみ、『ランバン スポール』※レディースのみ