「ようこそ実力至上主義の教室へ」×「駅メモ！」シリーズ コラボキャンペーン開催決定

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」とのコラボキャンペーンを2026年5月8日(金)より開催します。

■概要

TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」のコラボでんこを入手できるガチャが登場するほか、自身でミッションを選択できるコラボイベント「ようこそ実力至上主義のおでかけへ」を開催します。ミッションをクリアすることでポイントが獲得でき、貯めたポイントに応じてゲーム内アイテムが獲得できます。

実施期間

2026年5月8日(金)15:00～6月8日(月)15:00

コラボでんことして登場予定のキャラクター

堀北鈴音、軽井沢恵、櫛田桔梗、佐倉愛里、坂柳有栖、一之瀬帆波

イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

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※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称のことです。

※本イベントは、状況によって中断や変更となる場合があります。

■「ようこそ実力至上主義の教室へ」について

『ようこそ実力至上主義の教室へ』は衣笠彰梧氏によりMF文庫J(株式会社KADOKAWA)から刊行されている大人気小説作品です。シリーズ累計発行部数は1110万部突破（電子書籍含む）しています。

【あらすじ】

――本当の実力、平等とは何なのか。

希望する進学、就職先にほぼ100％応えるという高度育成高等学校。毎月10万円分の金銭に値するポイントが支給される楽園のような場所だが、その正体は優秀な者だけが好待遇を受けられる実力至上主義の学校だった。問題児の集まるⅮクラスに配属された綾小路清隆は、Aクラス昇格を目指すクラスメイトの堀北鈴音に協力していくことになる。

TVアニメは2017年7月から1st Season、2022年7月から2nd Season、2024年1月から3rd Seasonが放送された。2026年4月から4th Seasonが放送中。

公式サイト：https://you-zitsu.com/(https://you-zitsu.com/)

公式X：https://x.com/youkosozitsu(https://x.com/youkosozitsu)

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

■会社概要

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



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株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



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