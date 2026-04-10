あなたの肌に、もっと寄り添う言葉を。自社開発の肌診断特化型AI

株式会社薬王堂

東北６県と栃木県・茨城県に458店舗のドラッグストアを展開する株式会社薬王堂（本社：岩手県盛岡市／代表取締役 社長執行役員：西郷孝一／以下、薬王堂）は、薬王堂公式アプリに搭載している「肌診断」機能について、さらなる品質向上を目的とした第3弾リニューアルを2026年4月10日（金）に実施します。

薬王堂では、長年にわたり店頭で培ってきた「お客様の肌に寄り添う接客」をアプリ上でも再現することを目指してきました。第1弾では、スタッフ100名の知見をAIに学習させた「解説機能」を実装。第2弾では、自社開発によるマルチレコメンデーション機能の実装と、商品カテゴリーの再設計を行いました。

第3弾の最大の変更点は、解説AIの全面刷新です。これまで活用していた汎用LLMから、薬王堂が肌診断に特化して自社開発したオリジナルLLM（肌診断特化型AI）へと切り替えました。「薬王堂らしい言葉を、毎回安定して届ける」ことへのこだわりが、この判断の根幹にあります。あわせて、お客様から寄せられた「おすすめ商品をあとで見返したい」という声に応え、お気に入り機能も追加しています。いずれも設計・開発・検証のすべてを自社で完結しています。

本肌診断の利用は着実に広がっています。新規利用者は毎月およそ1,300人ずつ増加しており、リニューアル後の総診断回数は2026年3月末時点で60,000回に達しました。これらの結果から、日常のスキンケアに根付き始めている兆しも感じられており、こうしたお客様の声や利用データを踏まえ、今回の第3弾を実施します。

・リニューアルのポイント

1. 肌診断特化型AIを自社開発 ― 薬王堂らしい言葉で、毎回安定した解説を

これまで解説生成に活用していた汎用AIから、薬王堂が自ら開発した肌診断特化型AIへと刷新しました。

店頭で、化粧品接客担当のスタッフがお客様の肌状態を見ながら「今日は少し乾燥していますね」「このアイテムが合いそうです」と話しかけるように――そのカウンセリング体験をアプリ上で再現することが薬王堂の一貫したテーマです。

肌診断特化型AIへの刷新により、薬王堂スタッフが積み上げてきた接客の知識と言葉をより忠実に反映し、診断のたびに一貫した品質の解説をお届けできるようになりました。「やさしく・わかりやすく・実感のある」診断体験を追求してきた薬王堂が、その品質をより確かなものにするための取り組みです。

2. お気に入り登録機能を新搭載 ― 気になった商品をいつでも見返せる

レコメンドされた商品の中から気になるアイテムを見つけたとき、商品右上のハートボタンをタップするだけでお気に入りに登録できる機能を追加しました。

お店でスタッフに「これがいいですよ」と紹介してもらった商品を、あとから確認できるようにメモしておきたい――そんな感覚に近い機能です。

これまではレコメンド商品をあとから見返す手段がありませんでしたが、本機能により気になった商品を「お気に入り商品」として残せるようになりました。登録したアイテムはTOPページおよびレコメンド画面からいつでも確認できます。これにより、「お店に行ったときに確認したい」「今のアイテムが無くなったら切り替えたい」など、購入検討を自分のペースで進める使い方が可能になります。

今後の展開について

今回のリニューアルは第3弾です。今後も新たな機能を段階的に追加し、「店頭でのカウンセリング体験」をアプリ上でさらに深めていきます。AIの学習・改善も社内スタッフが継続して担い、お客様の声をもとに進化を続けます。薬王堂は、地域に根ざしたドラッグストアとして、デジタルとリアルの両面からお客様一人ひとりの肌に寄り添うサービスを目指してまいります。