アスリートの為のリカバリーゼリー飲料「オレは摂取す」携帯補給エネルギージェル 新フレーバー「オレは摂取す エネルギー グレープフルーツ風味」４月１７日（金）より順次発売開始

ダイトー水産株式会社

ダイトー水産株式会社（本社：静岡県焼津市、社長：齋藤啓治郎）は、同社が販売する“アスリートの為のリカバリーゼリー飲料「オレは摂取す」ブランド 携帯補給型ジェルエネルギーシリーズに、新フレーバー「オレは摂取すエネルギー グレープフルーツ風味」を2026年4月17日（金）より、全国スポーツショップなどで順次販売開始する。

主な成分として、パラチノースを中心に、新たにミネラル成分として、カリウム、亜鉛などを配合。スポーツドリンクをイメージした味わいに仕上げ、エネルギーとミネラルを同時補給でサポートします。

事前に実施した「摂取すファミリーサポートランナー」へのサンプリングでも、飲みやすさと機能性でも高評価を頂いており、新フレーバーラインナップとして期待値は高いものとなっております。

【オレは摂取すジェルエネルギー グレープフルーツ風味 概要】

■商品名称：オレは摂取す グレープフルーツ風味 45g

■販売開始：2026年4月17日（金）頃より、各取扱店舗にて順次販売開始

■商品特長：１.スポーツドリンクをイメージした味わいで、エネルギー補給とミネラル補給が同時に！

２.「ランナーの欲しかった」を忠実に再現したエネルギージェル。

３.持続的に吸収され、集中力低下を抑える「パラチノース(R)」を使用。

４.ミネラル成分「カリウム」「亜鉛」「マグネシウム」を配合。

■価 格：1個 300円（税抜）

■仕 様：パウチパッケージ、カロリー112kcal/1個、賞味期限 24ヶ月

■販 売 場 所：全国スポーツショップ（スーパースポーツゼビオ、Victoria、ヨドバシアートスポーツ、石井スポーツ、スポーツオーソリティ、スポーピアシラトリなど）、ランニング専門店、トレイルランニング専門店、トライアスロン専門店

など、「オレは摂取す」ブランド取扱店にて、順次販売開始致します。

取扱店詳細につきましては、下記URLをご確認下さい。

『オレは摂取す』ブランド 取扱店一覧▶︎ http://www.daito-suisan.com/news/1880

【オレは摂取すブランドについて】

ダイトー水産株式会社は、アスリートの為のリカバリー飲料『オレは摂取す』をはじめ、『携帯補給型エネルギージェル（ピーチ味、グレープ味、はちみつレモン風味）、リカバリージェル（ゆず味）』、リカバリー究極系睡眠サプリ『オレは熟睡す』など開発・販売。

「“機能性”と“味・食感”の両軸を兼ね備え、ランナー目線で“欲しかった”を具現化したモノづくり」をコンセプトに『オレは摂取す』ブランドとして展開中。

特に、大学・高校陸上界では、酒井俊幸監督率いる東洋大学陸上競技部長距離部門はじめ、亜細亜大学女子陸上競技部、洛南高校陸上部中長距離パート（京都府）、学法石川高校陸上部（福島県）、小林高校駅伝部（宮崎県）などの大学・高校トップ校はじめ、陸上競技（長距離）のトップアスリートである相澤晃選手（旭化成）、伊藤達彦選手（HONDA）、楠莉奈選手（積水化学）、樺沢和佳奈選手（三井住友海上）など、中距離界でも阿見AC SHARKS 楠康成選手、飯島陸斗選手や、館澤亨次選手（SGホールディングス）などが愛用中。

更には、マラソンやトレイルランニング、トライアスロンなどの競技において限界に挑むアスリートの間で、既に多くのアスリートやランナーの方々に愛飲されている話題の補給食ゼリー＆ジェル。

海外でも注目され、ベトナムスポーツ局の公式サプリとして採用が決定し、9月の名古屋でのアジア大会に出場するベトナム代表向け供給もスタートする。

＜商品情報＞

・アスリートのためのリカバリーゼリー飲料 『オレは摂取す』https://oresshu.com/

・リカバリー究極系睡眠サプリ『オレは熟睡す』https://orejyuku.com/

オレは摂取すブランドラインナップベトナムスポーツ局 ベト局長と 9月のアジア大会に向け、ベトナム代表へ供給スタート

ASEANスポーツ大臣会議にて スポーツ局副長イエンさん（女性）と 9月のアジア大会に向け、ベトナム代表へ供給スタート