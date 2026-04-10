【2026年4月17日開幕】日本橋兜町を回遊して楽しむ2つの体験型コンテンツ 無料周遊謎解き&没入型ゲームを同時開催！

平和不動産株式会社

平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）は、株式会社休日ハック（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 和貴）と共同で、日本橋兜町エリアにおいて、周遊型謎解きイベント『兜町謎解き街巡り2026』および没入型体験ゲーム『ないしょのものいれ』を開催いたします。

当社ではこれまで、2022年度の「兜町謎解きガイドブック」、2024年度の「兜町謎解き街巡り」「兜町探偵局」など、日本橋兜町エリアを舞台とした謎解きイベントを展開しており、多くの方にご参加いただきました。本イベントは、その流れを継ぐ第3弾として、2年ぶりに新企画として開催するものです。

近年、日本橋兜町エリアでは新たな宿泊施設である「キャプション by Hyatt 兜町 東京」や、ライフスタイル施設の「CASICA KABUTOCHO」、台湾料理専門店「勺勺（シャオシャオ）」の開業をはじめ、街の風景や魅力が変化しています。本企画は、こうした兜町の変化を、より多くの方に気軽に参加できる無料の周遊型謎解きと、街そのものを舞台に物語を体験できる有料の没入型体験ゲームという、2つの異なる体験を通じて、日本橋兜町の新たな魅力に触れていただくとともに、街の回遊性向上や来街機会の創出につなげるものです。

<周遊型謎解きイベント「兜町謎解き街巡り2026」＞<没入型体験ゲーム「ないしょのものいれ」＞

１.周遊型謎解き『兜町謎解き街巡り２０２６』

- 概要

『兜町謎解き街巡り2026』は、日本橋兜町エリアを巡りながら楽しめる謎解きイベントです。街の建物や景色、サインなどを手がかりに、街を歩きながら謎を解き進めるもので、初めての方にも気軽にお楽しみいただけます。

名 称：兜町謎解き街巡り2026

開催期間：2026年4月17日（金）～2027年4月18日（日）

参 加 費 ：無料

所要時間：約1時間～

特設サイト：https://machihack.com/kabutocho-machimeguri2026

※配布予定冊数に達し次第終了となります。

- 参加方法

冊子を入手し、LINEに登録することで体験を開始いただけます。冊子とLINEを組み合わせながら、街歩きと謎解きをお楽しみください。

＜冊子配布場所＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24148/table/184_1_0d9bd1eaa8f2be34ded6a26238d4fa8f.jpg?v=202604100651 ]

２.街を舞台にした没入型体験ゲーム『ないしょのものいれ』

- 概要

『ないしょのものいれ』は、日本橋兜町の街そのものを舞台に展開する没入型体験ゲームです。現実世界を舞台にした没入型体験を手がけるレーベル「ヰ空間（いくうかん）」による作品で、街の中で見つけた“落とし物”の巾着の中身を糸口に物語が進んでいきます。参加者自身が街を歩き、与えられた手がかりをもとに行動することで、現実の街と物語が重なり合い、普段見慣れた景色や店舗が物語の一部として感じられる体験をお楽しみいただけます。

名 称：ないしょのものいれ

開催期間：2026年4月17日（金）～2027年4月18日（日）

販売期間：2026年4月10日（金）～2027年4月18日（日）18時00分まで

価 格：3,300円（税込）

所要時間：約2.5時間～

特設サイト：https://i-ku-kan.com/naisho

- 参加方法

本体験キットは以下サイトからご購入いただいた後、各店舗にてお受け取りください。体験はLINE上の案内に沿って進行いたします。

体験キット購入サイト：https://www.machihack.com/tickets/d6c653a4-7e58-419a-afcc-2d7170f58989

＜体験キット受け取り場所＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24148/table/184_2_b57466eb72a9ed3b639f608032ed0917.jpg?v=202604100651 ]

日本橋兜町エリアの店舗と連携し、街の回遊を促進

本企画は、謎解きを楽しみながら街を巡り、日本橋兜町エリアの魅力に触れていただける内容となっています。進行の中では、近年新たに開業した施設を含め、これまで訪れる機会のなかった店舗や施設にも自然と足を運んでいただける設計としています。

また、参加時にはLINE登録を行っていただき、同LINE上で参加者限定のクーポンを配信します。日本橋兜町の対象店舗で利用できる特別な特典をご用意しておりますので、謎解きの合間に、是非ご利用ください。

日本橋兜町・茅場町街づくりビジョン2040

- 日本橋兜町・茅場町 情報発信サイト

Kontext：https://kontext.jp/

兜LIVE!：https://kabuto-live.com/

FinGATE：https://www.fingate.tokyo/

会社概要

当社は、我が国の金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋、福岡を始めとする証券取引所ビルのオーナーとして、1947年に設立され、場づくりを積み重ねることで街を彩ってきました。平和不動産グループの仕事に共通する根源的な価値は、さまざまな場づくりを通して、人々を惹きつけ未来に豊かさをもたらすこと。私たちはグループ一丸となって、魅力的な場づくりを展開します。

会社名：平和不動産株式会社

設立日：1947年7月

代表者：代表執行役社長 土本 清幸

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町1番10号

会社HP：https://www.heiwa-net.co.jp/