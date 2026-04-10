イトーキ、エプソン販売「Epson XaILab（エプソンサイラボ）」の空間をデザイン

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、エプソン販売株式会社の法人向けソリューションセンター「Epson XaILab（エプソンサイラボ）」の全体ディレクションおよび執務エリアの空間をデザインしました。この度、本件をデザインギャラリーサイト「ITOKI WORK-Style Design」で事例を公開しました。

ITOKI WORK-Style Design

https://wsd.itoki.jp/projects/epson/

Epson XaILabは、ビジネスパートナーとの対話や価値創出を促す拠点として再構築された空間です。エプソン販売の創業地・信州の自然を着想源に、青緑やグレーを基調とした透明感のある場を形成。木やガラスなどの素材を重ね、有機性と先進性が共存する印象にまとめています。また、拠点名「XaILab」に込められた“彩”の思想を起点に、技術やアイデアが広がっていく世界観を空間全体で表現。カーテンに昇華転写、サインにUV印刷を取り入れるなど、エプソン販売の技術を空間のディテールにも織り込んでいます。

施設は360度映像に包まれるイマーシブシアターに加え、社員が実際に働く執務エリアも“ワーキングショールーム”として計画し、展示にとどまらないリアルな共創の場を実現しました。

詳細は「ITOKI WORK-Style Design」にてご覧ください。

https://wsd.itoki.jp/projects/epson/

デザイナー：西田 幸 / 岩松 里紗 / 樫尾 綾

ITOKI WORK-Style Designとは

イトーキが手がけた空間デザインの先端事例を、「Realize（気づく）」をテーマに、デザイナーの視点から紹介するデザインギャラリーサイトです。最新オフィスの豊富なビジュアルとともに、空間設計におけるコンセプトやインテリアの解説、担当デザイナーのプロフィールなどを掲載しています。

https://wsd.itoki.jp/