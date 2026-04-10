『ワイルドターキー バーボン 101』の日本本格上陸に合わせた屋外＆屋内イベント「WILD TURKEY AMERICAN CLASSIC MARKET」開催！

CAMPARI JAPAN株式会社

渋谷で楽しむお出かけスポットとして、3月31日（火）より日本本格発売となったアメリカンバーボンの象徴『ワイルドターキー バーボン 101』やアメリカンヴィンテージカルチャーの魅力を体験いただけるイベント、「WILD TURKEY AMERICAN CLASSIC MARKET」を、2026年4月10日（金）から4月12日（日）までの3日間、SHIBUYA CAST.SPACE＆GARDENにて開催します。

本イベントでは、『ワイルドターキー バーボン 101』のハイボールやホットドッグ、DJによるパフォーマンス、中古レコードやアメリカン雑貨の販売など、アメリカンカルチャーを気軽に体感できる多彩なコンテンツをご用意しています。また、日本最大級のヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM (Vintage Collection Mall)」との特別なコラボレーションにより、「LEAD」「THISMAN」「RUMHOLE beruf」「FJ」といった独自の審美眼を持つ国内外で高い評価を受けるヴィンテージショップ4店舗も特別出店し渋谷に集結します。

◾︎渋谷に出現！渋谷で楽しむお出かけスポット～見どころをご紹介～

渋谷駅から明治通りを進む先にある、渋谷カルチャーの人気スポット「渋谷キャスト」に到着すると、ワイルドターキー バーボン 101スタンドやDJブースから流れるアメリカンミュージックなどがお出迎え。

会場は屋外エリアと屋内エリアに分かれており、それぞれアメリカンカルチャーを気軽に体感できる多彩なコンテンツが用意されています。

【屋外エリア】バーボン、音楽とフードでアメリカを五感で味わうフリースペース

屋外会場ではアメリカンなバスをキッチンカーにして『ワイルドターキー バーボン 101』のハイボール提供するワイルドターキー バーボン 101スタンドが登場し、ブランドの力強い味わいを体験できます。

さらに、ホットドッグやDJによるパフォーマンス、中古レコードやアメリカン雑貨の販売など、アメリカンカルチャーを気軽に体感できる多彩なコンテンツが揃っており、大人のお出かけスポットとなっています。

∇『ワイルドターキー バーボン 101』ハイボール（1杯500円）

∇出店店舗：

KEEP LEFT：

アメリカ現地で買い付けたヴィンテージ雑貨を扱い、独自の審美眼でセレクトされた一点物が揃う人気ショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/keepleftjp/

HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-：

祖師谷を拠点にフードトラックでも展開し、リングイッサと自家製チミチュリソースが特徴の本格ホットドッグが人気

Instagram：https://www.instagram.com/tachibanaya_foodtruck/

【屋内エリア】日本最大級のヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM」と特別コラボ！ 珠玉のアイテムとバーボンに酔いしれる限定空間

屋内会場では、日本最大級のヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM (Vintage Collection Mall)」との特別なコラボレーションを実施しています。本エリアには、「LEAD」「THISMAN」「RUMHOLE beruf」「FJ」といった独自の審美眼を持つ国内外で高い評価を受けるヴィンテージショップ4店舗が集結しており、時代を超えて愛されるアイテムが並ぶ空間で、『ワイルドターキー バーボン 101』のハイボール（1杯500円）を片手にショッピングを楽しめます。

※屋内エリアは混雑時に入場制限・整理券配布等を行う場合があります。※内容は予告なく変更となる場合があります。

∇出店店舗：

LEAD：広島を拠点に高い人気を誇るヴィンテージショップ。幅広いラインナップと確かな目利きで、コアなファンから支持を集める実力派。

Instagram：https://www.instagram.com/lead_hiroshima/

THISMAN：新潟発の注目ショップ。オーセンティックなアメリカンカジュアルを軸に、若い世代から高い支持を集めている。

Instagram：https://www.instagram.com/thisman_vintage_clothing/

RUMHOLE beruf：恵比寿の老舗ヴィンテージショップ。オールドアメリカンスタイルを軸に、ハットやジュエリーなど小物まで含めたトータルなスタイルを提案する。

Instagram：https://www.instagram.com/rumholeberuf/

FJ：ファッション感度の高い層から支持を集めるショップ。ヴィンテージをベースに、現代のスタイルにフィットするアイテムを提案。

Instagram：https://www.instagram.com/fj19910302/

◾︎イベント概要

【イベント名】：WILD TURKEY AMERICAN CLASSIC MARKET

【開催期間】：2026年4月10日（金）～4月12日（日）

【開催時間】：11:00～20:00（L.O. Food 19:30／Drink 19:45）

【会場】：SHIBUYA CAST.SPACE＆GARDEN

【入場料】：無料

※屋内エリアは混雑時に入場制限・整理券配布等を行う場合があります。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

※酒類は有料販売となります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

詳細URL：https://www.wildturkeybourbon.com/ja-jp/wt101-americanclassicmarket

Instagram：https://www.instagram.com/stories/wildturkey_jp/

◾︎日本に本格上陸したアメリカンバーボンの象徴「ワイルドターキー」のフラッグシップ『ワイルドターキー バーボン 101』について

アメリカンバーボンの象徴として長年にわたり愛されるプレミアム バーボンウイスキーのブランド「ワイルドターキー」のフラッグシップである『ワイルドターキー バーボン 101』 は、 “正しいつくり方を守り続ける” というこだわりのもと60年以上つくり続けられてきた、ブランドの代表作です。ブランドの世界戦略の一環でこの度、3月31日（火）より日本全国で発売しました。

<特徴1：101プルーフ*が生み出す強くブレない存在感>

原酒の持つ濃厚な味わいを引き出すため加水を抑えた高めのアルコール度数101プルーフにより、ストレートやロックはもちろんハイボール、カクテルでも風味が失われず、力強い味わいを楽しむことができます。

* 容量パーセントによるアルコール含有率50.5%

<特徴2：レベル4の最も強く焦がした樽で6～8年熟成>

アメリカンホワイトオーク製の新樽の内面を、アリゲーターチャーと呼ばれる最も強いチャー（レベル4）で焦がすことで、キャラメル・バニラ・オークのような芳醇な風味を最大限引き出しています。熟成は6～8年と、ストレートバーボンと表示可能な4年を上回る長期熟成です。

<特徴3：ライ麦を多く配合したマッシュビルによるスパイシーな個性>

マッシュビル(原材料)はコーン、ライ麦、大麦麦芽から成り、ライ麦比率の高さが、ワイルドターキーらしいピリッとしたスパイス感を生み出します。

<テイスティングノート>

香り ・・・バニラ、シナモン、オークが調和した、温かみのある香り。

味わい ・・・最初はバニラやキャラメルの甘さ、続いてオークとベーキングスパイスが力強く広がる骨太なフレーバー。

余韻 ・・・ワイルドターキーらしい力強いスパイスとほんのりしたオレンジピールが残る、長く満足感のある余韻。

■製品概要

【品名】：ワイルドターキー バーボン 101

【容量】：700ml

【アルコール度数】：50.5％*(ラベル表記は50%)

* 容量パーセントによるアルコール含有率

【希望小売価格】：3,150円（税抜）/3,465円（税込）

【原産国】：アメリカ合衆国

【VCM VINTAGE MARKETに関するお問い合わせ】

株式会社VCM / VCM運営事務局： E-MAIL:contact@vintagecollectionmall.jp

【製品に関するお問い合わせ】

CAMPARI JAPAN株式会社 カスタマーサービスTEL：03-6455-5810 FAX：03-6631-0760

MAIL：customerservice_jp@campari.com(※営業時間：月曜～金曜（9:00～18:00）※休日：土日祝日)