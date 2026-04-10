アソビュー、大井川鐵道・天神屋と連携し、弁当の事前予約サービスを開始。DXを通じて観光地の「フードロス削減」と「持続可能な運営」を支援

アソビュー株式会社

アソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下「当社」）は、大井川鐵道株式会社（所在地：静岡県島田市、以下「大井川鐵道」）および株式会社天神屋（所在地：静岡県静岡市、以下「天神屋」）と連携し、2026年4月より大井川鐵道の弁当を対象とした個人向け事前予約・決済サービスを開始することをお知らせいたします。

本取り組みでは、当社のDXソリューションを活用することで、これまで課題となっていた観光地における「弁当の需要予測」を可能にし、フードロス削減と地域観光のサスティナブルな経営を推進してまいります。

■ 背景と目的：観光地のDXで「廃棄リスク」を「確実な価値」へ

近年、観光スタイルが団体から個人へとシフトし、旅行の意思決定から出発までのリードタイムが短縮されています。 これにより、当日のお弁当需要の予測が極めて困難となり、見込み製造による廃棄リスクや、逆に品切れによる機会損失が発生しやすい状況が続いていました。

また、近年の激化する自然災害や天候不順による急なキャンセル、食材・物流コストの高騰は、地域に根ざした食文化の継承において大きな脅威となっています。

こうした課題に対し、当社の予約・決済プラットフォームを導入することで、以下の価値を実現します。

■ 販売概要

- 利用者： 旅の直前でも、Web上で事前に希望の商品を確保でき、当日はスムーズな受け取りが可能になります。- 事業者： 予約数に基づいた無駄のない製造が可能になり、フードロスを大幅に削減。コスト高騰下でも持続可能な運営体制を構築できます。

利用者は大井川鐵道公式サイトからアソビューの予約ページへアクセスし、事前に商品を予約・決済します。 当日は、新金谷駅前の「プラザロコ」にてお弁当を受け取ることができます。

予約期限： 乗車日の3日前 8:00まで

販売先：大井川鐵道公式HPお弁当販売ページ（https://www.asoview.com/channel/ticket/2Jm9lMafZ8/ticket0000050077/）

受取場所： 新金谷駅前 プラザロコ

受取時間： 10:30～13:00

対象商品： 「大井川ふるさと弁当」「きかんしゃトーマス弁当」など、天神屋が手掛ける大井川鐵道の人気弁当ラインナップ

【大井川鐵道株式会社コメント】 観光地のプラットフォーマーとして

お客様の旅行スタイルが変化する中、従来の『見込み』に頼った運営では、地域の食材を無駄にしてしまうだけでなく、十分な数量をご用意できずにご迷惑をおかけしてしまう可能性もありました。今回の三社連携により、大井川を訪れるお客様に確実な旅の楽しみをご提供しつつ、地域の大切な食資源を守り、持続可能な観光地づくりを進めてまいります。

【株式会社天神屋】静岡の旅を、もっとゆったり、もっと贅沢に。

1956年の創業以来、天神屋は静岡県内のみで、一つひとつ真心を込めてお弁当を手作りしてまいりました。私たちが「事前予約」をご提案するのは、お客様に静岡での旅を心ゆくまで楽しむための「ゆとり」を提供したいからです。

ご予約いただくことで、お待たせすることなく一番美味しい状態でお渡しでき、その時間を大切な方との会話や美しい景色を眺める贅沢なひとときへと変えていただけます。また、この取り組みは廃棄を減らし、地域の食文化を未来へ繋ぐ一歩でもあります。

「ゆとりある旅」で、静岡の最高の思い出をお作りください。

大井川鐵道株式会社について

大井川鐵道は、静岡県中部を流れる大井川沿いに路線を持つ地域鉄道として、日常の移動手段から観光まで幅広い役割を担っています。SL列車やアプト式鉄道など、全国的にも希少な鉄道資源を活かした観光事業を展開し、地域の魅力発信と観光振興に取り組んでいます。

設立年月： 1925年（大正14年）

資本金： 1億円

代表者名： 代表取締役社長 鳥塚 亮

本社所在地： 静岡県島田市金谷東二丁目1112番地

事業内容： 鉄道事業、観光関連事業（蒸気機関車などの観光列車の運行、宿泊施設・温浴施設の運営 等）

URL： https://daitetsu.jp/

株式会社天神屋について

株式会社天神屋は、静岡県のみ、静岡おでんをはじめお弁当・惣菜の製造販売を行う老舗のフードカンパニーです。

静岡の食材や郷土の味を大切にしながら、日常の食から観光シーンまで幅広い商品を提供しています。

■株式会社天神屋 概要 （https://tenjinya.com）

創業1954年11月

代表者代表取締役 有田一喜

本社〒422-8006 静岡市駿河区曲金5丁目1-1

事業内容弁当、惣菜、しぞーかおでん等製造販売

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/