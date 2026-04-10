4月10日発売のアニメディア5月号、表紙は『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』、Wカバーは『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年5月号を4月10日に発売いたします。
アニメディア5月号のカバー（表紙）は『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』。日野森 雫と朝比奈まふゆのイラストが目印。裏表紙には『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』より、潮田 渚と赤羽 業が登場。
◎プロセカ5.5周年記念巻頭特集
“セカイ”を覗いて再確認する夢が拡がる物語
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
[本泉莉奈、田辺留依]
◎アルバムに刻まれる
3年E組で過ごした色褪せることのない絆！
●劇場版「暗殺教室」みんなの時間
[渕上 舞×岡本信彦、洲崎 綾、逢坂良太、浅沼晋太郎、福山 潤]
◎燃えろ！走れ！
炎のポテンシャルサーキット
●とんがり帽子のアトリエ
[本村玲奈×花江夏樹]
●NEEDY GIRL OVERDOSE
[川口莉奈×椎名桜月×星希成奏]
●春夏秋冬代行者 春の舞
●魔法の姉妹ルルットリリィ
[橘 めい×小鹿なお]
●ダイヤのA actII -Second Season-
[逢坂良太]
●『魔入りました！入間くん』第4シリーズ
[村瀬 歩×木村良平×朝井彩加]
●日本三國
[小野賢章]
◎“ひみつ”から“おねがい”へ
アイプリ バトンタッチ特集！
●映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！
[藤寺美徳×平塚紗依]
●おねがいアイプリ
[小川華果、叶矢りか]
◎ぶっちゃけ！ お疲れ！ THE☆PARTY
～Let's BAKUROの労いの宴～
●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇
[豊永利行×櫻井孝宏]
●デッドアカウント
[岡本信彦]
●鎧真伝サムライトルーパー
[榎木淳弥]
●メダリスト
●多聞くん今どっち！？
[波多野 翔]
◎ゴールデンカムイ激闘回顧録
●ゴールデンカムイ
[小林親弘]
◎劇場版『名探偵コナン』公開記念特集
駆け抜けろ！ミステリーハイウェイ
●名探偵コナン ハイウェイの堕天使
[高山みなみ、沢城みゆき、日高のり子]
◎たんプリひみつ解明SHOW
●名探偵プリキュア！
[千賀光莉×本渡 楓×東山奈央]
◎Gala of IDOLIZE【第2回】
●I.ADORE
[宇田川かいと]
◎DIGIMON BREAK TIME【第6回】
●DIGIMON BEATBREAK
◎短期集中連載
ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ伍
●超かぐや姫！
◎でっかいもの倶楽部
●クジマ歌えば家ほろろ
◎春のドキドキ観察会
気になるふたりの化学反応
●TVアニメ『MAO』
[梶 裕貴]
●TVアニメ『LIAR GAME』
[大塚剛央]
●本好きの下剋上 領主の養女
[井口裕香×速水 奨]
◎原作マル秘トーク
●小3アシベ QQゴマちゃん
◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!
●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２
[種市桃子]
◎設定資料集
●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第9回】
●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
◎青春×アサシン!? ピンク色の刺客に大注目
●TVアニメ『キルアオ』
[佐久間大介]
◎what's up? パラライ【第65回】
●Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-
[佐奈宏紀×土屋直武]
◎ふたりでともしたちいさな灯火を胸に
●舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編
[新谷聖司×弦間哲心]
◎ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！
アザーカット＆名言集
●ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！
[鈴木祐大×渡辺和貴]
◆別冊付録
オリジナルB3ポスター
・時光代理人-LINK CLICK- 英都篇
・NEEDY GIRL OVERDOSE
◆綴じ込み付録1
ましかくフォトカード
・映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！
・おねがいアイプリ
◆綴じ込み付録2
スペシャルフォトカード
・ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！
◆ピンナップ
・プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
・劇場版「暗殺教室」みんなの時間
・鎧真伝サムライトルーパー
◆『アニメディア5月号』
発売日：2026年4月10日（金）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
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アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/
ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html
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