4月10日発売のアニメディア5月号、表紙は『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』、Wカバーは『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』！

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株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年5月号を4月10日に発売いたします。






アニメディア5月号のカバー（表紙）は『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』。日野森 雫と朝比奈まふゆのイラストが目印。裏表紙には『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』より、潮田 渚と赤羽 業が登場。



◎プロセカ5.5周年記念巻頭特集


“セカイ”を覗いて再確認する夢が拡がる物語


●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク


[本泉莉奈、田辺留依]



◎アルバムに刻まれる


3年E組で過ごした色褪せることのない絆！


●劇場版「暗殺教室」みんなの時間


[渕上 舞×岡本信彦、洲崎 綾、逢坂良太、浅沼晋太郎、福山 潤]



◎燃えろ！走れ！


炎のポテンシャルサーキット


●とんがり帽子のアトリエ


[本村玲奈×花江夏樹]


●NEEDY GIRL OVERDOSE


[川口莉奈×椎名桜月×星希成奏]


●春夏秋冬代行者 春の舞


●魔法の姉妹ルルットリリィ


[橘 めい×小鹿なお]


●ダイヤのA actII -Second Season-


[逢坂良太]


●『魔入りました！入間くん』第4シリーズ


[村瀬 歩×木村良平×朝井彩加]


●日本三國


[小野賢章]



◎“ひみつ”から“おねがい”へ


アイプリ バトンタッチ特集！


●映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！


[藤寺美徳×平塚紗依]


●おねがいアイプリ


[小川華果、叶矢りか]



◎ぶっちゃけ！ お疲れ！ THE☆PARTY


～Let's BAKUROの労いの宴～


●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇


[豊永利行×櫻井孝宏]


●デッドアカウント


[岡本信彦]


●鎧真伝サムライトルーパー


[榎木淳弥]


●メダリスト


●多聞くん今どっち！？


[波多野 翔]



◎ゴールデンカムイ激闘回顧録


●ゴールデンカムイ


[小林親弘]



◎劇場版『名探偵コナン』公開記念特集


駆け抜けろ！ミステリーハイウェイ


●名探偵コナン ハイウェイの堕天使


[高山みなみ、沢城みゆき、日高のり子]



◎たんプリひみつ解明SHOW


●名探偵プリキュア！


[千賀光莉×本渡 楓×東山奈央]



◎Gala of IDOLIZE【第2回】


●I.ADORE


[宇田川かいと]



◎DIGIMON BREAK TIME【第6回】


●DIGIMON BEATBREAK



◎短期集中連載


ツクヨミ超流行便リ！　其ノ伍


●超かぐや姫！



◎でっかいもの倶楽部


●クジマ歌えば家ほろろ



◎春のドキドキ観察会


気になるふたりの化学反応


●TVアニメ『MAO』


[梶 裕貴]


●TVアニメ『LIAR GAME』


[大塚剛央]


●本好きの下剋上 領主の養女


[井口裕香×速水 奨]



◎原作マル秘トーク


●小3アシベ QQゴマちゃん



◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!


●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２


[種市桃子]



◎設定資料集


●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！



◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第9回】


●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ



◎青春×アサシン!?　ピンク色の刺客に大注目


●TVアニメ『キルアオ』


[佐久間大介]



◎what's up? パラライ【第65回】


●Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-


[佐奈宏紀×土屋直武]



◎ふたりでともしたちいさな灯火を胸に


●舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編


[新谷聖司×弦間哲心]



◎ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！


アザーカット＆名言集


●ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！


[鈴木祐大×渡辺和貴]



◆別冊付録


オリジナルB3ポスター


・時光代理人-LINK CLICK- 英都篇


・NEEDY GIRL OVERDOSE



◆綴じ込み付録1


ましかくフォトカード


・映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！


・おねがいアイプリ



◆綴じ込み付録2


スペシャルフォトカード


・ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！



◆ピンナップ


・プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク


・劇場版「暗殺教室」みんなの時間


・鎧真伝サムライトルーパー



◆『アニメディア5月号』


発売日：2026年4月10日（金）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行元：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


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楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18577592/)



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