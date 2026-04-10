4月10日発売のアニメディア5月号、表紙は『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』、Wカバーは『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年5月号を4月10日に発売いたします。

アニメディア5月号のカバー（表紙）は『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』。日野森 雫と朝比奈まふゆのイラストが目印。裏表紙には『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』より、潮田 渚と赤羽 業が登場。

◎プロセカ5.5周年記念巻頭特集

“セカイ”を覗いて再確認する夢が拡がる物語

●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

[本泉莉奈、田辺留依]

◎アルバムに刻まれる

3年E組で過ごした色褪せることのない絆！

●劇場版「暗殺教室」みんなの時間

[渕上 舞×岡本信彦、洲崎 綾、逢坂良太、浅沼晋太郎、福山 潤]

◎燃えろ！走れ！

炎のポテンシャルサーキット

●とんがり帽子のアトリエ

[本村玲奈×花江夏樹]

●NEEDY GIRL OVERDOSE

[川口莉奈×椎名桜月×星希成奏]

●春夏秋冬代行者 春の舞

●魔法の姉妹ルルットリリィ

[橘 めい×小鹿なお]

●ダイヤのA actII -Second Season-

[逢坂良太]

●『魔入りました！入間くん』第4シリーズ

[村瀬 歩×木村良平×朝井彩加]

●日本三國

[小野賢章]

◎“ひみつ”から“おねがい”へ

アイプリ バトンタッチ特集！

●映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！

[藤寺美徳×平塚紗依]

●おねがいアイプリ

[小川華果、叶矢りか]

◎ぶっちゃけ！ お疲れ！ THE☆PARTY

～Let's BAKUROの労いの宴～

●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇

[豊永利行×櫻井孝宏]

●デッドアカウント

[岡本信彦]

●鎧真伝サムライトルーパー

[榎木淳弥]

●メダリスト

●多聞くん今どっち！？

[波多野 翔]

◎ゴールデンカムイ激闘回顧録

●ゴールデンカムイ

[小林親弘]

◎劇場版『名探偵コナン』公開記念特集

駆け抜けろ！ミステリーハイウェイ

●名探偵コナン ハイウェイの堕天使

[高山みなみ、沢城みゆき、日高のり子]

◎たんプリひみつ解明SHOW

●名探偵プリキュア！

[千賀光莉×本渡 楓×東山奈央]

◎Gala of IDOLIZE【第2回】

●I.ADORE

[宇田川かいと]

◎DIGIMON BREAK TIME【第6回】

●DIGIMON BEATBREAK

◎短期集中連載

ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ伍

●超かぐや姫！

◎でっかいもの倶楽部

●クジマ歌えば家ほろろ

◎春のドキドキ観察会

気になるふたりの化学反応

●TVアニメ『MAO』

[梶 裕貴]

●TVアニメ『LIAR GAME』

[大塚剛央]

●本好きの下剋上 領主の養女

[井口裕香×速水 奨]

◎原作マル秘トーク

●小3アシベ QQゴマちゃん

◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!

●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２

[種市桃子]

◎設定資料集

●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！

◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第9回】

●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ

◎青春×アサシン!? ピンク色の刺客に大注目

●TVアニメ『キルアオ』

[佐久間大介]

◎what's up? パラライ【第65回】

●Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-

[佐奈宏紀×土屋直武]

◎ふたりでともしたちいさな灯火を胸に

●舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編

[新谷聖司×弦間哲心]

◎ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！

アザーカット＆名言集

●ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！

[鈴木祐大×渡辺和貴]

◆別冊付録

オリジナルB3ポスター

・時光代理人-LINK CLICK- 英都篇

・NEEDY GIRL OVERDOSE

◆綴じ込み付録1

ましかくフォトカード

・映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！

・おねがいアイプリ

◆綴じ込み付録2

スペシャルフォトカード

・ミュージカル「忍たま乱太郎」第１弾リブート がんばれ六年生！

◆ピンナップ

・プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

・劇場版「暗殺教室」みんなの時間

・鎧真伝サムライトルーパー

◆『アニメディア5月号』

発売日：2026年4月10日（金）発売（毎月10日発売）

特別定価：1,200円（税込）

判型：A4変型判

電子版：あり

発行元：株式会社イード

発売元：株式会社Gakken

アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia

超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/

アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/

ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html

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セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1266832813-1266832813?cateType=1&siteCateCode=900121)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18577592/)

■本リリースに関するお問合せ

広報担当

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