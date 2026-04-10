米村 敏朗氏の顧問就任について

ギグワークス株式会社

この度、当社における危機管理体制、リスクマネジメント力の強化を目的とし、元警視総監の米村 敏朗氏を顧問としてお迎えしました。

同氏は警察庁入庁以来、警備・公安、危機管理分野を主軸としてキャリアを重ね、警視庁、警察庁、内閣府、東京2020組織委員会、上場企業の社外役員など、要職を歴任しております。

これまでの豊富な経験と専門知識を活かし、当社業務の幅広い分野に対し、助言いただきます。

なお、同氏の詳細な経歴は以下の通りです。

【学歴】

1974年3月 京都大学法学部 卒業

【経歴】

1974年 警察庁入庁

2001年 警視庁公安部長

2004年 大阪府警察本部長

2005年 警視庁副総監

2006年 警察庁警備局長

2007年 警察庁長官官房長

2008年 警視総監

2011年 内閣危機管理監

2014年～ 内閣官房参与

2014年～2017年 東京2020組織委員会 理事

2014年～2021年 同 CSO（チーフ・セキュリティ・オフィサー）

以上

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。