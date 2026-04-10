米村 敏朗氏の顧問就任について

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ギグワークス株式会社

　この度、当社における危機管理体制、リスクマネジメント力の強化を目的とし、元警視総監の米村 敏朗氏を顧問としてお迎えしました。


　同氏は警察庁入庁以来、警備・公安、危機管理分野を主軸としてキャリアを重ね、警視庁、警察庁、内閣府、東京2020組織委員会、上場企業の社外役員など、要職を歴任しております。


　これまでの豊富な経験と専門知識を活かし、当社業務の幅広い分野に対し、助言いただきます。



なお、同氏の詳細な経歴は以下の通りです。



【学歴】


1974年3月　京都大学法学部 卒業



【経歴】


1974年　 　警察庁入庁


2001年　　 警視庁公安部長


2004年　　 大阪府警察本部長


2005年　　 警視庁副総監


2006年　　 警察庁警備局長


2007年　　 警察庁長官官房長


2008年　　 警視総監


2011年　　 内閣危機管理監


2014年～　 内閣官房参与



2014年～2017年　東京2020組織委員会 理事


2014年～2021年　同 CSO（チーフ・セキュリティ・オフィサー）



以上




【 ギグワークス株式会社 】


商号：ギグワークス株式会社


所在地：東京都港区


事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）


コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/


「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。