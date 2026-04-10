米村 敏朗氏の顧問就任について
ギグワークス株式会社
この度、当社における危機管理体制、リスクマネジメント力の強化を目的とし、元警視総監の米村 敏朗氏を顧問としてお迎えしました。
同氏は警察庁入庁以来、警備・公安、危機管理分野を主軸としてキャリアを重ね、警視庁、警察庁、内閣府、東京2020組織委員会、上場企業の社外役員など、要職を歴任しております。
これまでの豊富な経験と専門知識を活かし、当社業務の幅広い分野に対し、助言いただきます。
なお、同氏の詳細な経歴は以下の通りです。
【学歴】
1974年3月 京都大学法学部 卒業
【経歴】
1974年 警察庁入庁
2001年 警視庁公安部長
2004年 大阪府警察本部長
2005年 警視庁副総監
2006年 警察庁警備局長
2007年 警察庁長官官房長
2008年 警視総監
2011年 内閣危機管理監
2014年～ 内閣官房参与
2014年～2017年 東京2020組織委員会 理事
2014年～2021年 同 CSO（チーフ・セキュリティ・オフィサー）
以上
【 ギグワークス株式会社 】
商号：ギグワークス株式会社
所在地：東京都港区
事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）
コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/
「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。