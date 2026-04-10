NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里「デイダラ 誕生祭」2026年4月25日(土)～5月31日(日)開催！

富士急行株式会社

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）の「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」では、2026年4月25日(土)～2026年5月31日(日)の期間、デイダラの誕生日(5/5)をお祝いするイベント「デイダラ誕生祭」を開催いたします。

期間中は、「デイダラ誕生祭周遊スタンプラリー」を開催し、富士 木ノ葉隠れの里、富士急行線の「河口湖駅」「下吉田駅」、ハイランドリゾート ホテル＆スパを巡ってスタンプを集めることができます。全てのスタンプを集めた方にはデイダラオリジナルホログラムステッカーをプレゼントいたします。

また、里内の「ラーメン一楽」やハイランドリゾート ホテル＆スパ内レストラン「マカロニクラブ」では、期間限定メニューが登場し、対象店舗の利用でオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンも実施いたします。

「デイダラ誕生祭」で盛り上がるこの機会に「富士 木ノ葉隠れの里」にぜひお越しください。

イベント概要

名称：富士 木ノ葉隠れの里「デイダラ誕生祭」

期間：2026年4月25日(土)～5月31日(日)

URL：http://www.fujiq.jp/event/deidara_birthday2026.html

(１)デイダラ誕生祭周遊スタンプラリー

富士 木ノ葉隠れの里及び周辺を巡る「デイダラ誕生祭周遊スタンプラリー」を開催いたします。富士 木ノ葉隠れの里や富士急行線、ハイランドリゾート ホテル＆スパを巡りスタンプを4つ集めるとオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

設置場所：１.富士 木ノ葉隠れの里内

２.富士急行線「河口湖駅」構外

３.富士急行線「下吉田駅」構外

４.ハイランドリゾート ホテル＆スパ「ロビー」

引き換え場所：富士 木ノ葉隠れの里 お土産処

参加費：無料

参加方法：各設置場所にて台紙を設置しております。

ノベルティ：デイダラ誕生祭オリジナルホログラムステッカー

※数量限定となりますのでなくなり次第終了

(２)限定メニューの登場

富士 木ノ葉隠れの里内「ラーメン一楽」では、デイダラの所属する“暁”をイメージし、全ラーメンメニューの麺が全て真っ黒になって登場するほか、ハイランドリゾート ホテル＆スパ「マカロニクラブ」でもデイダラの術や“暁”をイメージした限定メニューを販売いたします。

◆ラーメン一楽

・“暁”ブラックラーメン(1,500円)が期間限定で“暁”をイメージし麺が真っ黒になって登場します。

◆ハイランドリゾート ホテル＆スパ「マカロニクラブ」

・“暁”イカ墨紅炎ピザ 2,000円

・デイダラの起爆粘土カクテル 900円

(３)オリジナルステッカープレゼント

期間中、対象店舗の2,000円以上(合算可)ご利用の方にスマホにも入るオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

対象店舗：ラーメン一楽、お土産処、

ハイランドリゾート ホテル＆スパ (マカロニクラブ)

※2,000円以上の合算レシートをスタッフにお見せください。

【『NARUTO-ナルト-』とは】

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する。単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

9：00～19：00 ※詳しくは公式サイトをご確認ください。

■料金

ワンデイパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円

小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車 ／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス ／新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車 ／JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/