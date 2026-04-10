Rain Tree出演「abc presents Rain Tree ミームの森」放送1周年を記念し、番組初のNFTプロジェクトを始動

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、当社が提供するCROSS FMのラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」（以下「本番組」）は、2025年4月の放送開始から1周年、および通算放送51回を迎えました。これを祝し、リスナーへの感謝を込め、本番組初となるNFT（非代替性トークン）プロジェクトを始動いたしましたのでお知らせいたします。

本番組では、2026年3月30日の公式サイト公開に続き、番組で学んできたWeb3.0の知見を形にする「実践」のフェーズとして、今回のNFT発行を決定いたしました。リスナーの皆さまとデジタル資産を通じた新しい繋がりを構築し、番組のさらなる進化を目指してまいります。

1．NFTプロジェクトの概要

番組初の試みとして、以下の2種類のNFTを展開しております。

（1）番組1周年記念！無料視聴証明NFT（配布終了）

番組1周年を記念し、リスナーへの感謝として発行。番組内容にまつわるクイズへの正解者の中から【先着順】で配布を実施いたしました。各メンバー先着10名という高い希少性により、多くのリスナーの皆さまにご参加いただきました。

※なお、本施策の好評を受け、早くも次なる「視聴証明NFT」の展開を計画中です。詳細は番組の放送および公式Xでの続報をお待ちください！

（2）放送50回記念！名セリフ動画NFT（販売中）

放送50回を記念し、メンバーの新野楓果・橋本真希による名セリフ動画をNFT化しました。番組未公開の別テイクを収録した特別コンテンツで、各100点限定で販売しています。

2．「Rain Tree（レインツリー）」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/96_1_ea607d9df9e0eb0e04baec5cbe7de26d.jpg?v=202604100651 ]

Rain Tree（レインツリー）は、“IDOL3.0 PROJECT オーディション”最終審査で惜しくもデビューを逃しながらも、強い意志と努力で再び立ち上がった16人によるガールズグループです。

2025年１月29日、『I L U』でメジャーデビュー。2026年２月には４thデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」がリリースされました。また、2026年７月29日（水）には「Rain Tree 2nd ワンマンコンサート @Zepp DiverCity」が開催予定です。

株式会社オーバースに所属し、秋元康氏が総合プロデューサーを務めるガールズグループ

「Rain Tree（レインツリー）」

オフィシャルサイト：https://rt-official.jp/

3．ラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」について

当社は「多様性を通貨にする」というビジョンのもと、Web3技術を核とした新しい価値交換システムの構築を目指しております。その一環として、次世代を担うガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」とともに、Web3.0やミーム文化をエンターテインメントの視点から紐解くラジオ番組「abc presents Rain Tree ミームの森」を2025年4月より提供してまいりました。

放送51回を数え、2年目を迎える番組において、今回のNFT発行はリスナーの皆さまと「価値」を共有するための新たな挑戦です！

ミームの森公式サイト：https://www.memeforest.jp/

ミームの森番組公式X：@rt_crossfm(https://x.com/rt_crossfm)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com