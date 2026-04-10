【NOBLE】虎ノ門ヒルズ 「SELECT by BAYCREW′S」にて第二弾となる期間限定POP UP STOREを開催！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯正佳）が運営する「NOBLE/ノーブル」が、第二弾となる虎ノ門ヒルズ「SELECT by BAYCREW'S」での期間限定POP UP STOREを開催。

POPUP詳細BLOGはこちら :https://baycrews.jp/blog/detail/100006993

今回のテーマは、イタリア・シチリア島のマーケット。

旅先で偶然たどり着いた、多彩なアイテムが並ぶ市場をイメージした空間で、

NOBLEならではな初夏のスタイルを提案します。

「MARIHA/マリハ」のドレスやジュエリーをはじめ、「COGTHEBIGSMOKE/コグザビッグスモーク」のカットソー、POP UP STORE限定で展開する、大人気スタイリスト佐藤佳菜子さんのブランド「boutique310/ブティック310」、さらにNOBLEのエレガントライン「ELENI/エルニ」など、オリジナルアイテムもラインナップ。この夏を彩るアイテムが揃います。

異国の空気を感じられる特別な空間を、ぜひお楽しみください。

□開催概要

開催期間：2026年4月15日（水）～2026年5月7日（木）

開催場所：SELECT by BAYCREW'S

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門２丁目６－３ 虎ノ門ヒルズステーションタワー

□ラインナップ

SELECT by BAYCREW'S :https://select-by.baycrews.co.jp/

・「MARIHA」 SELECT by BAYCREW'S 限定ワンピース、アクセサリー

・「COGTHEBIGSMOKE」 SELECT by BAYCREW'S 限定ラインナップ

・「boutique310」シグネチャーバッグ

・NOBLEエレガントライン「ELENI」

・NOBLE オリジナルアイテム

特に注目はPOP UP STORE限定のセレクトブランドのアイテム達。

MARIHA

“花鳥風月”をテーマに、自然の美しさや女性の内面の輝きを表現するMARIHA。パリと東京を拠点に、デザイナーの感性から生まれるジュエリーとドレスは、繊細さと力強さをあわせ持ち、日常に特別な輝きを添えます。タイムレスでありながら、身に着ける人の個性を引き立てるコレクションを展開しています。

SELECT by BAYCREW'S限定の「ミューズのドレス」やNOBLEのオンラインストア限定の「ラストダンスのブラウス」をはじめ多彩なラインナップでご用意しています。

COGTHEBIGSMOKE

左：「ミューズのドレス/\40,700(税込)/MARIHA」右：「ラストダンスのブラウス/\31,900(税込)/MARIHA」

"Less Is More"をキーワードに、ジャージー素材にフォーカスしたコレクションを展開。

機能的なジャージー素材にこだわり、シーズンレス、エフォートレス、トレンドレス、シーンレス、エイジレス、サイズレスな大人の女性のためのリアルクローズを提案しています。

ブランド内で一番オーバーサイズな「BOWIE T-SHIRT」やSELECT by BAYCREW'Sのためのスペシャルラインナップでお届けします。

boutique310

左上/右下：「BOWIE T-SHIRT/\24,200(税込)/COGTHEBIGSMOKE」右上/左下：「JOHANNNA DRESS/\41,800(税込)/COGTHEBIGSMOKE」

人気スタイリスト佐藤佳菜子さんがプロディースするブランド「boutique310」より、ブランドのシグネチャーアイテム「BOX BOSTON???」BAGをSELECT by BAYCREW'S限定で販売します。瞬く間に完売する人気アイテムをぜひこの機会に。

（※発売は4/23～を予定。）

ELENI

左：「ブラック/\19,800(税込)/boutique310」 右：「ブラウン/\19,800(税込)/boutique310」

NOBLEのエレガントライン「ELENI/エルニ」からは、2026年春夏の新作コレクションを展開。

今シーズンのテーマである”モダニズムの美”を、長く愛されるためのシンプルなデザインと共に、

ELENIならではの感性で表現しました。

□SPECIAL NOVELTY

ELENI 2026 SPRING COLLECTION左上：「ストラクチャードウールジレ/\45,100(税込)/ELENI」 右上/左下：「ビローギャザーワンピース/\34,100(税込)/ELENI」 右下：「ストラクチャードサテンブラウス/\34,100(税込)/ELENI」ELENI2026SPRINGLOOK :https://baycrews.jp/feature/detail/17876ELENI公式インスタグラム :https://www.instagram.com/eleni.jp/

POP UP STOREにて\44,000（税込）以上お買い上げの方に特別なノベルティをご用意。

この機会だけのオリジナルウォーターボトルと巾着のスペシャルなセットです。

□インスタライブ スケジュール

※無くなり次第、終了致します。

NOBLE公式アカウントにて、店内の様子をご紹介いたします。

この機会にぜひご覧ください。

・4/15(水) 午前10:00頃～

POP UP STOREの様子を店内からお届け。

・4/23(木) 午前10:00頃～

「boutique310 BOX BOSTON???」をはじめとした、新作ラインナップをご紹介。

NOBLE公式インスタグラム :https://www.instagram.com/noble.jp/?hl=ja

期間中は NOBLE STAFFのayano & rina が在店。

POP UP STOREだけの特別な空間を共にご体感下さい。

左：ayano(＠nb_eguchi) 右：rina(＠nb_wagima)

SELECT by BAYCREW’Sでは、その他セレクトブランドも多数展開。

ぜひこの機会に皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■会社概要

（株）ベイクルーズ

設立：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐

取締役CEO ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/