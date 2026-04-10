『燈の守り人』に深川和征さんが登場！第63弾 都井岬灯台編を4月24日(金)にニコニコ生放送にて初公開

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。活動の一つとして、灯台に秘められた歴史や物語を紐解くボイスドラマ『幻想夜話』を制作し、音声コンテンツ・プラットフォーム各社（YouTube、ニコニコ動画、ピカピカ、Voicy、interfm）で配信しています。

今回お届けする第63弾では、青二プロダクション所属の深川和征さんが都井岬灯台（宮崎県串間市）の守り人として登場。服部想之介さんが演じるルポライター・長岡叶夜との掛け合いを、2026年4月24日（金）にニコニコ生放送【燈夜会（とうやかい）】で初公開いたします。

【燈の守り人『幻想夜話＃63 都井岬灯台編（宮崎県串間市）CV深川和征』】

都井岬灯台は、宮崎県串間市、日南海岸国定公園の最南端に建つ灯台です。かつて300万カンデラの輝きを誇り、「東洋一の輝き」と謳われた灯台に宿るのは、馬と心を通わせる調教師の青年。九州で唯一の「のぼれる灯台」となった彼が語る、決して忘れてはならない記憶とは──

◎キャラクター紹介

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/114_1_5f341e6aa3ecf63795b8040a0f1cb892.jpg?v=202604100651 ]都井岬灯台（宮崎県串間市）/CV：深川和征長岡叶夜（語り部）/CV：服部想之介

都井岬灯台（宮崎県串間市）

都井岬灯台は、宮崎県串間市に建つ白亜のコンクリート造灯台です。 昭和4年（1929年）に初点灯し、日向灘の大パノラマを照らし続けています。

また、九州で唯一の「のぼれる灯台」として知られ、最上部から太平洋を一望できるのが大きな特徴です。 歴史的価値が高く、「日本の灯台50選」にも選ばれています。

青い海と空に映えるその美しい姿は、宮崎県を代表する風景の一つとして親しまれています。

＜灯台データ＞

初点灯：1929年12月22日

灯台の高さ：15m

光達距離：約43km

◎『服部想之介の燈の守り人ラジオ』公開収録に深川和征さんが登場

2026年4月26日(日)、東京ミッドタウン日比谷にて開催される『HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026』にて、interfmにて放送中の『服部想之介の燈の守り人ラジオ』（毎週土曜24:30～25:00）初の公開収録を実施します。

レギュラーメンバーである服部想之介さん、高田ひかる（『燈の守り人』プロデューサー）、K片（脚本家）に加え、都井岬灯台役の深川和征さんがゲスト参加。ラジオ収録ならではのディープなトークだけでなく、ここでしか聞けない朗読劇も披露予定です。

◎『燈の守り人』プロジェクト

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/114_2_2c20153daf552322ae6c212ee59080fb.jpg?v=202604100651 ]

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度までの活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」：日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリー。これまでに62の物語を制作。YouTubeにて全話無料配信中。【公式YouTube】@akarinomoribito(https://www.youtube.com/@akarinomoribito)

２.ボイスドラマ「逆光」：燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリー。これまでに５章を制作。FANBOXほか、各種配信サイトにて有料配信中。【公式FANBOX】https://akarinomoribito.fanbox.cc/

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」：ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。公式Xにて配信中。【公式X】＠akarinomoribito(https://twitter.com/akarinomoribito)

４.灯台音声ガイド：豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。voicyにて有料配信中。【voicy】https://x.gd/Zzjba

５.地域連携：該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619