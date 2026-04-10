世界11カ国ツアーを経て進化したソウルシンガーNao Yoshioka、10月に日本ツアー始動！東京・大阪公演を発表

The Orchard Japan

昨年11カ国ツアーを成功させたNao Yoshiokaが、今夏リリース予定のアルバム『self』とともに、今後予定しているワールドツアーの一部として、10月21日（水）東京・LIQUIDROOM、10月22日（木）大阪・Yogibo META VALLEYで公演を開催することが決定した。

世界各地での公演を通して進化を遂げながら、音楽の本質と向き合ってきたNao Yoshioka。その歩みの先に生まれた最新アルバム『self』。そして今、「“self” World Tour」が始動する。

日本公演ではUSバンドとともにその世界観を体現。舞台は、東京・LIQUIDROOM、そして地元・大阪のYogibo META VALLEY、その他の都市も今後アナウンス予定となる。

繊細さと内側から溢れる強さを併せ持つヴォーカル、バンドが生み出す有機的なサウンド、そして“今のNao Yoshioka”だからこそ辿り着いた表現。彼女の表現とフィラデルフィアサウンドが融合し、ひとつの完成系として立ち上がる。

アルバム『self』からはすでに先行シングルが2曲リリースされ、今月にはネオソウル・レジェンドBilalとのコラボレーション曲のリリースが予定されている。

進化を続けるNao Yoshiokaと最新アルバム『self』の現在地を、ぜひ体感してほしい。

[ライブ情報]

Nao Yoshioka “self” World Tour

[出演]

Nao Yoshioka (Vo)

+ USバンド（メンバー後日発表予定）

東京公演

□日程：2026年10月21日（水）

□時間：OPEN 18:00 / START 19:00

□会場：LIQUIDROOM（東京都渋谷区東3-16-6）

https://www.liquidroom.net/access

□料金（全自由／オールスタンディング ）：

・[前売券] 6,900円 + 1 drink

・[当日券] 7,400円 + 1 drink

□チケット販売：

・UTOPIA（Nao Yoshioka Membership）会員先行

https://www.naoyoshioka.com/utopia-jpn

受付期間：4/1（水）18:00 ～ 4/30（木）正午12:00

・一般発売

5/9（土）10:00～ 受付開始

SWEET SOUL RECORDSオフィシャル販売サイト

販売URL：https://naoyoshioka.lnk.to/20261021-liquid

※プレイガイド受付詳細は、近日公開いたします

大阪公演

□日程：2026年10月22日（木）

□時間：OPEN 18:00 / START 19:00

□会場：Yogibo META VALLEY（大阪府大阪市浪速区難波中2-11-1）

https://selebro.co.jp/metavalley/about/

□料金（全自由／オールスタンディング ）：

・[前売券] 6,500円 + 1 drink

・[当日券] 7,000円 + 1 drink

□チケット販売：

・UTOPIA（Nao Yoshioka Membership）会員先行

https://www.naoyoshioka.com/utopia-jpn

受付期間：4/10（金）18:00 ～ 4/30（木）正午12:00

・一般発売

5/9（土）10:00～ 受付開始

SWEET SOUL RECORDSオフィシャル販売サイト

販売URL：https://naoyoshioka.lnk.to/20261022-meta-valley

※プレイガイド受付詳細は、近日公開いたします。

両公演共通

※入場順については、下記の順番で行われます。各券種ともに整理番号順でのご入場となります。

UTOPIA（Nao Yoshioka Membership）会員先行

2. SWEET SOUL RECORDSオフィシャルサイト先行

3. eplus先行

4. SWEET SOUL RECORDSオフィシャルサイト一般販売

5. 各種プレイガイド

□主催

・SMASH

・問い合わせ : 03-3444-6751

□企画・制作

・SWEET SOUL RECORDS / LIFESOUND, INC.

・問い合わせ：03-6416-8691（平日11:00～18:00）https://www.lsinc.co.jp

海外公演情報

5月28日（木）Rams Head On Stage (US) 5月29日（金）Nublu (US) 5月30日（土）BlackRock Center for the Arts (US)

[アーティスト情報]

Nao Yoshioka

単一文化が根づく日本で育ちながらその枠を越え、ニューヨークでソウルの核心に出会った。

深く響く歌声はYouTubeで500万回再生を記録し、Blue Note New York や London Jazz Cafe、Java Jazz Festival など国際的な舞台で観客を魅了してきた。

日本人として初めてBillboard UACチャート32位を獲得し、2024年には5枚目のアルバム『Flow』を携えた11カ国ツアーを成功。現在は次作の制作を進め、ソウルミュージックの新たな章へ向かっている。