「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！名古屋市天白区4店舗目！ FIT-EASY 天白高坂店のオープンが決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2026年4月28日（火）に「FIT-EASY 天白高坂店」をグランドオープンいたします。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY 天白高坂店では、最新のマシンやH2ルームに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年4月分（日割）、5月分、6月分の月会費が無料となり、水素水サーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、4月27日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。

FIT-EASYでは入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスを ぜひご体験ください。

◆近隣店舗のご案内◆

・FIT-EASY 原店 ▸ 車で約6分

・FIT-EASY 天白植田店 ▸ 車で約13分

・FIT-EASY 植田駅前店 ▸ 車で約13分

・FIT-EASY 日進赤池店 ▸ 車で約14分

■春のFIT-EASY FESTIVAL 実施中

「FIT-EASYアプリと、新しい自分に出会う春。」をキャンペーンテーマに「春のFIT-EASY FESTIVAL」を実施しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン期間

キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

対象者：既存会員様、2026年5月31日までに入会された新規会員様

対象店舗：2026年5月31日までにグランドオープンした店舗

FIT-EASYアプリのダウンロードなど、所定の条件を満たした会員様を対象に、「Amazonギフトカード」や「Apple Watch SE3」、さらに2026年5月発売予定の「フィットイージーオリジナル ホエイプロテイン」「フィットイージーオリジナル デニムトートバッグ」などが当たる豪華キャンペーンを実施しております。（※画像はイメージです）

Amazonギフトカード（５万円分）Apple Watch SE3

Wチャンスで当たる！

F.E オリジナルホエイプロテインF.E オリジナルデニムトートバッグ

また、キャンペーン期間中にご入会いただいた方を対象に、ギフトカードをプレゼントする「紹介キャンペーン」「ペア入会キャンペーン」も同時開催しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000099487.html

◆FIT-EASY天白高坂店 概要＆オープニングキャンペーン

住所：愛知県名古屋市天白区高坂町338-3 グランルーツ高坂1F、2F

開業日：2026年4月28日（火）（4月17日～4月27日はプレオープン期間）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-tenpakutakasaka/

※本リリースに記載のオープン日等は、変更となる場合がございます。

※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります

・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）

・月会費：2026年4月分（日割）、5月分、6月分

※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：264店舗 2026年4月10日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。